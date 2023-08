Karol Strasburger nie mógł dłużej milczeć. Tak skomentował stan Jadwigi Barańskiej. Poruszajace słowa!

Jadwiga Barańska ma problemy ze zdrowiem

Wybitny reżyser, Jerzy Antczak nie ukrywa, że jego żona cierpi z powodów zdrowotnych. Aktorce groziła utrata wzroku przez schorzenie rogówki, ma też uszkodzone biodro i kręgosłup, co uniemożliwia jej normalne funkcjonowanie. Niezapomniana Barbara Niechcic z „Nocy i dni” straciła radość życia, ale ukochany mąż i przyjaciele o nią walczą.

Karol Strasburger pociesza Jadwigę Barańską

Po tym jak Antczak ujawnił w sieci co dzieje się w ich domu, zaczęły płynąć do nich słowa otuchy. Karol Strasburger, który przed laty grał jej ukochanego Józefa Toliboskiego nie pozostał obojętny. „Drogi Jureczku, choć z oddali to zawsze, jak wiesz, moje myśli są przy Was. Wyjątkowo, bo na własnym scenariuszu życia rozumiem jak bardzo wiele jesteśmy w stanie zrobić i poświęcić, by walczyć o zdrowie/ życie ukochanej osoby. Czytam ze wzruszeniem Twoje posty i w myślach bardzo mocno wspieram Cię w tej niełatwej sytuacji. Miłość uskrzydla i dodaje jeszcze większej motywacji czego życzę Ci z całego serca. Przytulam szczególnie dziś Jadzię, mocno i najczulej, jak dawniej Toliboski. Życzę Wam obojgu siły, dobrych myśli i ludzi wokół, którzy często pojawiają się niespodziewanie na naszej drodze, by nieść pomoc Bądźcie dzielni, jestem z Wami, ja i moja M.” - napisał Strasburger na facebookowym profilu Antczaka.

