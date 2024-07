Karolak ma poważne problemy?! "Wie pani jak to jest, trzeba komuś dowalić"

Wydawało się, że u Tomasza Karolaka wszystko się uspokoiło, gwiazdor spokojnie prowadzi swój teatr, a fani nie przestają go kochać. Tymczasem jeden z portali donosi, że aktor wpadł w tak wielkie tarapaty, że może stracić wszystko, na co pracował przez lata. Karolak tylko nam powiedział, co o tym myśli. Co więcej, mamy odpowiedź drugiej strony!