Karolina Pajączkowska kilka miesięcy temu z hukiem odeszła z TVP. Tak skomentowała ostatnie zmiany

Karolina Pajączkowska opublikowała na portali x niewinne zdjęcie z wakacji. Na fotografii widzimy byłą prezenterkę TVP pozująca w luźnej wakacyjnej atmosferze z narzeczonym Marcinem Nowakiem. Parę widzimy na tle palm, w kostiumach kąpielowych i z butelkami złotego trunku w rękach. To, co charakterystyczne w tym zdjęciu, od razu przykuło uwagę wielu internautów. Etykieta lokalnego piwa brzmi bowiem bardzo znajomo. Trunek o nazwie "Tusk", jak wyjaśnia jeden z komentatorów, to w tłumaczeniu na polski "kieł". Inny dodaje, ze to znakomity kenijski wyrób. Polakom jednak kojarzy się raczej z polityką, niż z wakacyjnym luzem.

Pajączkowska komentuje zmiany w mediach pulicznych

Pajączkowska zdjęcie opisała krótkim zdaniem. "Podobno w Polsce jakieś zmiany?" - czytamy w opisie zdjęcia. Co połączeniu z nazwą na etykiecie daje wymowny komentarz do sytuacji w telewizji publicznej. Pod postem rozgorzała dyskusja pomiędzy przeciwnikami, a popierającymi zmiany w polskiej polityce i w polskich mediach. Jeden z internautów zapytał dziennikarkę wprost, czy obecnej sytuacji zamierza wrócić do TVP. Ta jednak kategorycznie zaprzeczyła: "Nie planuję. Pozdrawiam".

Karolina Pajączkowska odeszła z TVP w atmosferze skandalu

Przypomnijmy, że Pajączkowska odeszła z TVP w atmosferze skandalu. – Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania. Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać - poinformowała prezenterka TVP. Potem media żyły jej konfliktem z ówczesnym szefem TAI Michałem Adamczykiem. Po wyborach parlamentarnych Karolina Pajączkowska mocny szokujący wpis. - Zasnę dziś spokojnie! Mój oprawca nie wróci już do pracy, nie skrzywdzi nikogo więcej!! - stwierdziła z ulgą dziennikarka. We wrześniu zapowiedziała natomiast start swojego własnego formatu w Internecie Pajączkowska Show. "W moim programie nie będzie wojny polsko- polskiej, nie będzie polityków przekrzykujących się nawzajem. Będą fakty z kraju i ze świata, ciekawostki, rozmowy. Jednym słowem to wszystko, co naprawdę ma znaczenie" - zapowiedziała.

Galeria: Karolina Pajączkowska jako modelka i miss. Tak zmieniała się telewizyjna prezenterka