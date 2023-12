Karolina Pisarek pokazała zdemolowany dom. Co tam się stało? "Nie mam słów"

Każdy posiadacz zwierząt wie, że te czasem lubią broić. Wystarczy chwila nieuwagi, a czworonogi potrafią dokonać niezłych zniszczeń. Przekonała się o tym modelka Karolina Pisarek Gwiazda wraz z mężem Rogerem wychowuje dwa psy - Simbę i Balu. Ten drugi dołączył do rodziny nieco później, a modelka wraz z mężem przygotowała się do jego przybycia. By psy się ze sobą dogadały zatrudniono nawet behawiorystę. Wszystko wskazuje, że czworonogi znalazły już wspólny jeżyk i razem zaczęły psocić. W ostatnim czasie zwierzaki dały parze ostro popalić. Zrozpaczona modelka pokazała na Instagramie, jakich zniszczeń dokonały psy. Z relacji Pisarek można zobaczyć, że czworonogi nie oszczędziły niczego. Pogryzione zostały ściany, łóżka, a nawet okna. Głównym prowodyrem takich zabaw ma być czekoladowy labrador, Balu. - Simba był ogrodnikiem. Brał się za kwiaty. Ścianę obgryzł 2 razy i to delikatnie. I to tyle. O Balu niestety tego powiedzieć nie można [...] Nie mam słów - opowiadała Karolina Pisarek. na Insta Story.

Zobacz także: Marta Manowska zakochana? Gwiazda wrzuciła do sieci wymowne zdjęcie