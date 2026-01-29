Karolina Pisarek w żałobie! Straciła bardzo bliską osobę. "Proszę o modlitwę za niego"

Karolina Pisarek jest jedną z finalistek programu "Top Model". Celebrytka brała udział w piątej odsłonie show i szturmem podbiła serca ludzi w całej Polsce. Mimo że nie miała odpowiednich "parametrów" na światową modelkę (niski wzrost), a przynajmniej tak jej wmawiano, to jej upartość i zawziętość pozwoliły jej osiągnąć sporo sukcesów. Zajęła drugie miejsce podczas programu (wygrał wówczas Radek Pestka), a później występowała w wielu pokazach i sesjach fotograficznych. Niestety, tym razem o Karolinie Pisarek zrobiło się głośno za sprawą smutnego wydarzenia w jej życiu prywatnym. Modelka pożegnała bliską jej osobę.

- Odszedł mój kochany dziadzia. Bardzo proszę o modlitwę za niego. Niech spoczywa w pokoju... To nie jest dla mnie łatwy czas. Wyciszam się na parę dni - napisała Karolina Pisarek w mediach społecznościowych.

Dziadek modelki zmarł we wtorek, 27 stycznia 2026 roku. W komentarzach pod wpisem i czarno-białym zdjęciem, jakie zamieściła celebrytka, pojawiła się już fala wpisów z kondolencjami i wyrazami współczucia. Szczegóły poniżej.

Karolina Pisarek dzieli się życiem prywatnym w sieci razem z mężem. Dla modelki nie ma tematów tabu

Karolina Pisarek i jej mąż, Roger Salla, nie od dziś dzielą się w internecie swoim życiem prywatnym. Modelka chętnie udziela wywiadów, opowiadając o różnych szczegółach dotyczących wydarzeń, które ją spotykają. Opowiada o małżeństwie, o codzienności, wypowiada się na tematy społeczno-kulturowe. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

W tym trudnym czasie na pewno może liczyć na wsparcie ukochanego męża. Jak widać na jej profilu na Instagramie, ogromną energię dają jej także fani. Niech ten czas będzie spokojny. "Super Express" składa szczere wyrazy współczucia.

