Karolina Szostak ma 49 lat. Jej mama jest od niej młodsza?! Niezwykłe zjawisko!

Tajemnica urody Karoliny Szostak. Jej mama wygląda jak siostra

Karolina Szostak od lat słynie nie tylko z z profesjonalizmu, który możemy obserwować na antenie telewizji Polsat, lecz także z niesamowitej urody. Prezenterka swego czasu schudła aż 30 kilogramów. Potem figura gwiazdy Polsatu wiele razy się zmieniała, ale niezależnie od tego, ile kilogramów pokazuje waga, na której staje Karolina Szostak, dziennikarka wygląda obłędnie. W przyszłym roku skończy ona 50 lat, ale gdy patrzymy na jej twarz, wydaje nam się, że niedawno skończyła studia. Teraz już wiemy, gdzie kryje się tajemnica urody Karoliny Szostak. Okazuje się, że wygląd dziennikarki Polsatu to najpewniej zasługa genów! Zobaczyliśmy bowiem najnowsze zdjęcie mamy prezenterki - pani Maryli Szostak i... nie możemy uwierzyć. Mimo że podobieństwo obu kobiet jest bardzo widoczne, to nigdy byśmy nie przypuszczali, że to matka i córka. Mama Karoliny Szostak wygląda jak jej siostra. Można się spierać, czy starsza, czy młodsza, ale na pewno panie nie wyglądają jak matka z córką.

Karolina Szostak i Maryla Szostak. Wystąpiły razem w magazynie "Viva"

Sama Karolina Szostak też zdaje sobie sprawę z tego, jak młodo wygląda jej mama. Pod wspomnianym zdjęciem bowiem widnieje wymowny hashtag #twins (bliźnięta). Pani Maryla Szostak wystąpiła kiedyś z córką w sesji zdjęciowej na magazynu "Viva". Mama dziennikarki w wywiadzie opowiedziała też o relacji ze swoim dzieckiem. - Nie znam rodziny, w której wszystko układałoby się idealnie. Nasza relacja nie jest trudna. Powiedziałabym, że jest raczej normalna. Każda z nas jest inna, ma inny temperament. Oczywiście ścieramy się, ale jednocześnie za sobą przepadamy. Nie zdarzyło się, żebyśmy były na siebie obrażone dłużej niż pół godziny. Od niedawna jestem na emeryturze, dlatego jestem wyciszona, ale gdy pracowałam, miałam silne napięcia z tym związane. Dlatego teraz staram się zrozumieć Karolinę, która często wraca z telewizji naładowana energią i musi ją wyładować. Nie zawsze mi się udaje. Czasem wystarczy moja jedna uwaga i Karolina wybucha - wyznała pani Maryla Szostak. Sama dziennikarka telewizji Polsat przyznała, że jej relacja z mamą "jest w porządku". - Potrafimy spędzać ze sobą całe dnie, bawić się razem, żartować. Choć bywają między nami napięcia, bo bywa trudno, jak w damskiej przyjaźni - dodała Karolina Szostak.

