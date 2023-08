Karolina Szostak swego czasu słynęła z ponętnych kształtów, które niczym magnes działały na wielu mężczyzn. Prezenterka Polsatu w pewnym momencie radykalnie schudła. Gdy Karolina Szostak stawała na wagę, ta pokazywała aż o 30 kilogramów mniej niż wtedy, gdy była najcięższa. Po jakimś czasie dziennikarka ponownie przeszła na dietę, i to bardzo restrykcyjną. Jeszcze później - po tym, gdy Karolina Szostak wrzuciła do sieci kolejne swoje zdjęcie - część internautów zaczęła dopatrywać się u niej efektu jo-jo. Gwiazda Polsatu jednak uspokajała. - Ubranie nie odzwierciedla - podkreśliła. W czwartek, 3 sierpnia, Karolina Szostak - podobnie jak wiele innych dziennikarek i dziennikarzy stacji Zygmunta Solorza - udała się na imprezę z okazji nowej ramówki Polsatu. Wygląda na to, że dziennikarki znów przybyło, co jednak korzystnie odbija się na jej wyglądzie. Z Karoliną Szostak już tak jest - jakiej by nie miała sylwetki, zawsze będzie przyciągać rzesze fanów. W szczególności ich męską część. W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się i jak wygląda teraz Karolina Szostak.

Maryla Rodowicz w starej sukience, ale na bogato. Na konferencję Polsatu przyszła w kreacji i dodatkach Dolce & Gabbana!