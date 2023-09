Mamy zdjęcia

Karolina Szymczak wzięła męża z zaskoczenia. Wąsaty Piotr Adamczyk nie spodziewał się tego, co ujrzy na lotnisku

Kochają się jak mało kto, ale do tej pory robili to... na odległość. Piotr Adamczyk (51 l.) i Karolina Szymczak (32 l.) przez ostatnie miesiące mieszkali razem w USA, gdzie rozwijali swoje kariery. Gwiazdor musiał jednak wrócić do Polski, bo dostał główną rolę w serialu „Klara". Jego ukochana została za oceanem, nad czym oboje ubolewali. Na szczęście dziś znowu są razem. Takiego gorącego powitania na lotnisku dawno nie widzieliśmy.