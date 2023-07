Piotr Adamczyk i Marcin Dorociński toczą wojnę? Wszystko zaczęło się od występów za oceanem. Potem było tylko gorzej

Maria Peszek uderza w rządzących. Padły nieprawdopodobnie mocne słowa. "Niecne zarządzanie gniewem" to dopiero początek

Jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy żyliśmy sukcesami Piotra Adamczyka za oceanem. Zagrał on w produkcjach Disney+, Amazona oraz Apple. Karierę w kraju odłożył na bok, przyjmując jednak propozycję udziału w reklamie banku, którego twarzą do tej pory był... Marcin Dorociński. On z kolei zachwycił świat swoją kreacją w serialu Netfliksa "Gambit królowej".

Była to jednak rozgrzewka przed tym, co nastąpiło później. Teraz możemy podziwiać jego talent w najnowszej części "Mission: Impossible". W filmie pojawia się od samego początku i ma znaczącą rolę. Nic dziwnego, że zaproponowano mu udział w kolejnej międzynarodowej produkcji, koreańskim "Unofficial Operation (Ransomed)". Naszego gwiazdora widać już na pierwszych zdjęciach z planu. Jednym słowem - świat filmu go pokochał.

Do tej pory to Piotr Adamczyk był nasza dumą na Zachodzie. Wygląda na to, że Marcin Dorociński zajął jego miejsce. Nam pozostaje trzymać kciuki za nich obu.

Komu kibicujecie bardziej?

