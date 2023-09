To prawdziwy przełom. Jadwiga Barańska przemówiła do fanów! Nie uwierzycie, co napisała

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski - z tego zdjęcia bije wielka miłość

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od dawna nie ukrywają swojej miłości. W zeszłym roku gwiazda programu "Pytanie na śniadanie w TVP" i serialu "M jak miłość" wspólnie z Marcinem Hakielem wydała oświadczenie o rozstaniu. Kolejnym krokiem był rozwód aktorki i tancerza. Dowodem na to, że związek Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to poważna sprawa jest przede wszystkim to, że para się zaręczyła. I mimo że wścibscy internauci zauważyli na jednej z fot gwiazdy TVP brak pierścionka zaręczynowego, to plotki o kryzysie w związku można włożyć między bajki. Świadczyć o tym może zdjęcie, które właśnie pojawiło się na Instagramie na profilu Kasi Cichopek. Bije z niego naprawdę wielka miłość!

Małgorzata Tomaszewska z TVP reaguje na zdjęcie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Początek września to dla aktorki czas szczególny. Katarzyna Cichopek pojawiła się na rozpoczęciu roku szkolnego u swojego młodszego dziecka. Co ciekawe gwiazda "M jak miłość" przyprowadziła córkę do szkoły, ale budynek dziewczynka opuściła już z Marcinem Hakielem. Aktorka nie zapomina też o swoim partnerze - dzień przed początkiem roku szkolnego wstawiła na Instagramie urocze zdjęcie z Maciejem Kurzajewskim. - Idealna niedziela - podpisała fotografię. Na wpis niespodziewanie zareagowała ciężarna koleżanka zakochanych z TVP Małgorzata Tomaszewska, która wysłała im wymowne serduszko. Wygląda na to, że atmosfera w programie "Pytanie na śniadanie" jest wyborna...

