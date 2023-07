Co się dzieje w związku?!

Sensacyjne doniesienia o Kasi Cichopek! Gdzie jest pierścionek zaręczynowy?!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się już pod koniec zeszłego roku, o czym informowaliśmy na łamach Se.pl. Wydawało się, że ich ślub jest kwestią czasu, ale nie dość, że właściwie nic nie mówi się o przygotowaniach do uroczystości, to jeszcze fani dostrzegli, że na palcu Kasi Cichopek nie widać pierścionka zaręczynowego! Co to oznacza? Czyżby nad związkiem aktorki z "M jak miłość" i Macieja Kurzajewskiego gromadziły się czarne chmury?