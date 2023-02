Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski na kolejnym urlopie. Nie uwierzycie, co zrobiła córka aktorki

Ferie zimowe powoli się kończą. Kasia Cichopek zadbała o to, by jej pociechy: Adaś (14 l.) i Helenka (10 l.) aktywnie spędziły ostatnie wolne dni. Razem z Maćkiem spakowali się i wyruszyli do Włoch. Na nudę nie ma czasu. - Od rana jeździmy na nartach, warunki są naprawdę rewelacyjne - relacjonowała Kasia i pokazała mnóstwo filmów i zdjęć z wyjazdu. Jak dowiedział się „Super Express”, dzieci bardzo polubiły jej nowego partnera i świetnie czują się w jego towarzystwie. Co ciekawe, o posiłki podczas urlopu dba… Helenka. Dla swojej rodziny przygotowała pyszne spaghetti, o czym jej mama poinformowała na Instagramie. Taka córka to skarb!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski sporo podróżują

Kasia i Maciek w ciągu ostatnich pięciu miesięcy zwiedzili pół świata. Byli w Izraelu, USA, Jordanii, a teraz bawią w Italii. Co ciekawe, tam mieszka najstarszy syn gwiazdora, który wkrótce zostanie ojcem. - Każdego dnia wyczekuję telefonu z informacją, że narodziła się moja wnuczka. Od dobrych kilkunastu lat przygotowuję się podświadomie na ten czas. Bardzo to radosne, już sam ten czas oczekiwania, kiedy córka mojego syna i jego żony pojawi się na świecie, myślę, że to dopiero będzie eksplozja radości. Mamy taką gorącą linię i codziennie rozmawiamy ze sobą. Chcę być dziadkiem, który będzie mógł zawsze służyć pomocą. Zawsze starałem się tego wsparcia moim synom udzielać. Udzielam go i nigdy z tego nie zrezygnuję, bo oni są najważniejszymi osobami w moim życiu - powiedział nam Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o rodzinnych relacjach. Jak mama i synowie Maćka traktują Kasię? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.