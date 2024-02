Kasia Cichopek po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" przejdzie do Polsatu? Nina Terentiew zabrała głos

Katarzyna Cichopek blisko dwa tygodnie temu poinformowała, że razem z Maciejem Kurzajewskim (50 l.) rozstają się z "Pytaniem na śniadanie", z którym byli związani od 2020 roku. "Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za Wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy Wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym Prowadzącym" - brzmiał fragment ich oświadczenia.

Kasia Cichopek po zwolnieniu z TVP przejdzie do Polsatu? Nina Terentiew zabrała głos

Cichopek póki co pozostaje w TVP. Cały czas jest bowiem gwiazdą "M jak miłość". Czy ma jednak szansę na powrót do Polsatu w którym prowadziła programy: "Jak oni śpiewają?" czy "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje"? Okazuje się, że niekoniecznie.

- Pamiętam Kasię Cichopek z naszej współpracy w Polsacie przy programie "Jak oni śpiewają?", który prowadziła z Krzysiem Ibiszem. Natomiast wydaje mi się, że Kasia jest aktualnie tak bardzo kojarzona z TVP, że musi minąć jakiś czas, dłuższy lub krótszy, by zdecydowała się na zmiany. Jestem przekonana, że na pewno odnajdzie się nie na rynku telewizyjnym. Bardzo jej tego życzę - powiedziała Nina Terentiew w rozmowie z Pudelkiem.