Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się na weekend do Szkocji

W sobotę, 7 października, Katarzyna Cichopek obchodziła 41. urodziny. Z tej okazji wybrała się wraz z Maciejem Kurzawskim oraz parą przyjaciół na weekendowy wypad do Szkocji, a do sieci wrzuciła krótką zdjęciową relację z podróży. Widać, że ucieczka z miasta i przebywanie na łonie natury sprawiło im wiele przyjemności. Radosne uśmiechy nie schodziły z ich twarzy. I nie ma się co dziwić. Piękne, jesienne krajobrazy, wspaniałe trasy spacerowe, majestatyczne góry, olśniewające wodospady - to wszystko może zachwycić. Do tego dobre towarzystwo przyjaciół i dużo prywatności. Nic dziwnego, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski lubią podróże i robią sobie "przerwy od sławy" tak często, jak to możliwe.

Lawina życzeń pod urodzinowym postem Kasi Cichopek

Pod postem ze zdjęciami z podroży można oczywiście znaleźć wysyp urodzinowych życzeń, zachwytów nad miejscem, które wybrali i pozdrowień od mieszkających w okolicy Polaków. Widać że Kasia cieszy się ogromną sympatią i ma wśród obserwujących wielu życzliwych ludzi. "Spełnienia marzeń i witamy w naszej piękniej choć nieco deszczowej Szkocji", "Cudnie wyglądacie. Do twarzy Wam ze szczęściem. Wszystkiego najpiękniejszego", "Fajnie. Jak dobrze trafić na swoją bratnią duszę..." - czytamy w komentarzach.

Czy Kasia Cichopek jest w ciąży? Skrywa ciążowy brzuszek?

Internauci jak zwykle bardzo dokładnie przyjrzeli się zdjęciom udostępnionym przez Cichopek na Instagramie. I znów dopatrzyli się symptomów ciąży. Obszerny sweter, który kasia włożyła na górskie wędrówki ma ponoć ukrywać ciążowy brzuszek. O odmiennym stanie aktorki ma również świadczyć fotografia, na której Maciek Kurzajewski obejmuje ukochaną w talii, gdy pozują na tle gór. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, kiedy podobne szczegóły miały świadczyć o tym, że para spodziewa si dziecka. Jak jest w rzeczywistości, czas pokaże.

Polecamy galerię: Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub

Historia miłości Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.