Mężczyźni załamani! Kasia Kowalska znów w związku! Czekała 10 lat. Kim jest jej przystojny partner?

Kasia Kowalska zakochana. Znalazła miłość po 10 latach

Kasia Kowalska znów jest w związku. Pytana przez Alicję Resich o to, czy najbliższe koncerty mogą jej przynieść nową miłość, piosenkarka postanowiła ujawnić swój sekret. - Ale ja już poznałam. Tak, jestem w związku! Czekałam dekadę. Tadam! - zdradziła Kasia Kowalska, która ma za sobą dwa nieudane związki - z kompozytorem Kostkiem Yoriadisem i z perkusistą Marcinem Ułanowskim. Kim jest nowy partner Kasi Kowalskiej? - Jestem bardzo szczęśliwa. Ale nic więcej nie będę mówić, bo po co w tym wszystkim dłubać. To lepiej zachować dla siebie. Jest przystojny dla mnie, ale na tym etapie, czy to jest najważniejsze? Ja powiem tak, i to będzie największy komplement - uchyliła rąbka tajemnicy piosenkarka, która żałuje, że jej ukochany tata zmarł, zanim zdążyła przedstawić partnera. - Bardzo żałuję, że mój tata nie zdążył go poznać. Myślę, że bardzo by się polubili - stwierdziła Kasia Kowalska.

Kasia Kowalska - córka, syn, związki, partnerzy

Z poprzednim partnerem - Marcinem Ułanowskim - Kasia Kowalska rozstała się w 2011 roku. Z tego związku artystka ma 15-letniego syna Ignacego. Z kolei owocem burzliwej relacji z Kostkiem Yoriadisem jest piękna 26-letnia córka Ola. Dziewczyna ciężko chorowała - trzy lata temu walczyła o życie w szpitalu, została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Na szczęście doszła do siebie i ułożyła sobie życie. Wszystko wskazuje na to, że Ola Kowalska jest już po ślubie. W zeszłym roku bowiem Kasia Kowalska pod wymowną fotką córki i jej partnera napisała dwa hashtagi #teściowaizięć" i "#córkazmężem".