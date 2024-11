Kasia Moś to jedna z bardziej znanych polskich wokalistek. Gwiazda regularnie koncertuje, a także pojawia się w popularnych programach telewizyjnych. Wokalistka często też chwali się szczegółami ze swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu artystki można zobaczyć, jak spędza wolny czas, podróżuje czy pracuje. Niedawno pochwaliła się internautom tym, że spodziewa się pierwszego dziecka.

Kasia Moś od jakiegoś czasu jest w związku z neurochirurgiem Łukaszem Grabarczykiem. Parze chyba żyje się bardzo dobrze, ponieważ artystka udostępniła na instagramowym koncie czułe nagranie, w którym poinformowała o przełomowym momencie w ich życiu.

Celebrytka w otoczeniu sześciu czworonogów spędziła środowy wieczór. Owinięta wielką kołdrą wokalistka zaczęła odczytywać słowa zawarte w książce, mówiąc o nim jako "list dla mamy".

Kos ogłosił dziś nas na sośnie, że ktoś w Kasi brzuszku rośnie. Nelcia wszystko usłyszała i Dzyndzlowi powiedziała. W pierwszej chwili radość wielka. Tu pojawia się rozterka. Chwila, zaraz, jak to będzie, czy nam karmy nie ubędzie? Wszystko było policzone - i salceson, i sadzone. Kto ma oddać swoją działkę? Tylko trochę, czy też całkiem? Co z kiełbasą i udkami? Co z innymi przysmakami? Dziadzio mówi: "Dobrze będzie, pół etatu mi przybędzie. Na spokojnie, bez zadymy, wszystkiego Cię nauczymy. Jak podkopać się pod płotem? Jak się w pełni pokryć błotem? Jak okradać kotom puszki i rozrzucać Kasi ciuszki? Jak ugryźć lalcię znienacka i gdzie jest schowana packa? Pokażemy w locie ważki i karmione przez nas ptaszki. Rzeczkę, w której się kąpiemy i płot, który przeskakujemy. Miejsce czeka już na Ciebie, będziesz z nami miał jak w niebie. Przychodź w muszce lub krawacie. Czekamy na Ciebie, bracie - słyszymy na nagraniu.