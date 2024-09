Katarzyna Bosacka gotuje dla ukochanego! W rok po rozwodzie znów jest szczęśliwa. To nie były plotki

Katarzyna Bosacka to postać, którą kojarzą nie tylko miłośnicy zdrowego stylu życia, ale i fani programów telewizyjnych o tematyce konsumenckiej. Jej twarz i charakterystyczny, ciepły głos, znany z anteny telewizji TVN Style, stały się synonimem edukacji o zdrowiu, żywieniu i świadomych zakupach. Bosacka z powodzeniem udowadnia, że troska o zdrowie, ekologię i portfel może iść w parze z uśmiechem oraz szczyptą dystansu.

Zobacz też: Katarzyna Bosacka już nie rozpacza po rozwodzie. W jej życiu pojawił się ktoś nowy?!

Katarzyna Bosacka znów zakochana. Ukochanemu gotuje pyszną pomidorówkę

W ostatnich miesiącach czytelników mocno absorbowało także życie prywatne dziennikarki. Jej rozstanie z mężem Marcinem Bosackim było szeroko komentowane w mediach. Sama Bosacka nie unikała w mediach rozmów ta temat życia po rozwodzie. Pokazywało, że nawet po tak ogromnym ciosie można się podnieść, czasem z pomocą innych, i zacząć nowy rozdział w życiu. Gdy pojawiły się plotki o jej nowym związku, początkowo nabrała wody w usta. Potem w jednym z wakacyjnych odcinków "Dzień dobry TVN" przyznała, że jest coś na rzeczy:

Nie mogę powiedzieć tak do końca, ale tak, jest. Jest dobrze. Tak bym powiedziała

- wyznała. A w jednym z ostatnich odcinków swojego cyklu "EkoBosacka" potwierdziła, że rzeczywiście jest zakochana.

W tym talerzu, a mam takie dwa – dla mnie i dla mojego ukochanego – podaję zawsze, a to pastę, a to właśnie pomidorową. A dzisiejsza pomidorowa to nie będzie taka zwykła pomidorowa. To będzie krem ze świeżych pomidorów, a do tego będą pulpeciki drobiowe

- wyznała mimochodem. Taka pomidorowa, przyprawiona uczuciem, musi smakować nieziemsko.

Zobacz: Katarzyna Bosacka po rozwodzie nie może odgonić się od adoratorów! Wyjawiła swoje plany na nowy związek

Działalność edukacyjna Katarzyny Bosackiej

Obecnie Bosacka prężnie działa nie tylko w telewizji, ale także w internecie. Jej kanał na YouTube oraz profile na Facebooku i Instagramie cieszą się dużą popularnością. Szczególnie w czasie pandemii jej internetowe działania zyskały na znaczeniu, kiedy wielu widzów potrzebowało sprawdzonych informacji o tym, co jeść, jak się chronić i na co uważać w sklepach. Dzięki Bosackiej temat zdrowego odżywiania i ekologii wkroczył na salony social mediów.

Zobacz: Bosacka obnaża chlebowe oszustwa. Dowiedz się, który chleb warto kupić

Prywatnie Katarzyna Bosacka jest mamą czwórki dzieci, co sprawia, że doskonale rozumie wyzwania współczesnych rodziców. Stara się pokazywać, że zdrowe odżywianie nie musi być skomplikowane, drogie ani czasochłonne – nawet w zabieganym, rodzinnym życiu. Na jej kanałach społecznościowych pełno jest porad na temat prostych, zdrowych przepisów, trików zakupowych oraz eko wychodzenia z różnych domowych sytuacji.

Bosacka jest także orędowniczką ekologicznego stylu życia. W dobie mody na zero waste i minimalizm, ona idzie o krok dalej, proponując rozwiązania dostępne dla przeciętnego Kowalskiego – to, jak segregować śmieci, czym zastąpić jednorazowy plastik czy jak wybrać przyjazne środowisku kosmetyki. Wszystko to podane jest z humorem i w sposób, który nie przytłacza.

Sonda Lubisz Katarzynę Bosacką? Tak Nie Trochę