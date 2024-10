Katarzyna Bosacka ma w ręku kolejną świetną fuchę. Spełnia marzenie o telewizji śniadaniowej

Katarzyna Bosacka z wykształcenia jest polonistk, jednak to dziennikarstwo stało się jej głównym polem działalności. Pracowała jako dziennikarka prasowa, współpracując z wieloma znanymi tytułami, potem zasmakowała telewizji i radzi sobie w niej coraz śmielej.

Kariera dziennikarska Katarzyny Bosackiej

Przełomem w karierze Katarzyny Bosackiej okazała się praca w telewizji. Największą popularność przyniósł jej program „Wiem, co jem”, który zadebiutował na antenie TVN Style w 2010 roku. W programie tym Bosacka, jako prowadząca i ekspertka, analizowała skład popularnych produktów spożywczych, demaskując często ukryte i niekorzystne dla zdrowia składniki. Odkrywała przed widzami tajniki marketingu spożywczego oraz mechanizmy stosowane przez producentów żywności.

W ostatnich latach Katarzyna Bosacka zaczęła coraz więcej uwagi poświęcać także tematyce ekologii i zrównoważonego rozwoju. Pod marką „EkoBosacka” prowadzi działalność promującą ekologiczne produkty i styl życia. Zwraca uwagę na problem nadmiernego konsumpcjonizmu, marnowania żywności oraz na wpływ produkcji spożywczej na środowisko. Podkreśla, że dbanie o planetę i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane.

Nowe propozycje zawodowe ucieszyły Bosacką. Została jurorka w talent show i gospodynią pasma śniadaniowego

Ostatnie miesiące przyniosły Katarzynie Bosackiej kilka ciekawych propozycji zawodowych. Kilka tygodni temu media donosiły, że dziennikarka została jurorką w nowym show TVP3 Poznań p.t. "TalentAsy". W rozmowie z portalem ShowNews przyznała, że bardzo ucieszyła ją możliwość wzięcia udziału w tym projekcie:

Wspomniany program ujął mnie po prostu swoim ciepłem, prostotą. Pracuję przed kamerą od 20 lat, więc mam duże doświadczenie w tym zakresie. Pomyślałam sobie, że to jest coś dla mnie. Nie mam zielonego pojęcia, co się z tego rozwinie, na razie biorę to, co daje mi los i się z tego cieszę.

Teraz okazuje się, że przed Bosacką kolejne wyzwanie. Dziennikarka spełni jedno ze swoich największych zawodowych marzeń, wg informacji wspomnianego serwisu poprowadzi telewizyjne pasmo śniadaniowe TVP3 Warszawa. W programie "Dobrego dnia" będzie występować w duecie z Andrzejem Sołtysikiem.

