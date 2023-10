Szok, Jan Nowicki nie brał za to ani grosza. Innych też namawiał do pracy za darmo!

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się 26 latach małżeństwa

Wydawało się, że Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki tworzą małżeństwo z gatunku tych "do grobowej deski". Dlatego wielkim szokiem było to, gdy wyszło na jaw, że po 26 latach małżeństwa senator zdecydował się zostawić żonę. Gwiazda TVN po odejściu Marcina Bosackiego w specjalnym oświadczeniu zapowiedziała, że nie zamierza komentować "w jakikolwiek sposób w mediach" "całej sytuacji. - To moje jedyne i ostateczne oświadczenie w tej sprawie - zaznaczyła Katarzyna Bosacka. Po rozstaniu mężem dziennikarka TVN mocno się zmieniła fizycznie- ubyło jej aż 15 kilogramów w trzy miesiące. - No nie jest to tempo odpowiednie dla zdrowia, ale stres robi swoje. Nie będę ukrywać, że to są jakieś cudowne diety, medykamenty albo suplementy, po prostu stres - zdradziła Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Gwiazda odniosła się także do tego, jak dzieci zniosły jej rozstanie z Marcinem Bosackim. Największy problem był z najmłodszym synem - 10-letnim Frankiem.

Katarzyna Bosacka o reakacji 10-letniego syna na rozstanie z mężem

Bosaccy mają aż czwórkę dzieci: Jana (25 l.), Marię (21 l.), Zosię (19 l.) i wspomnianego Franka (10 l.). Słowa dziennikarki TVN brzmią bardzo smutno. - Największy problem był z Frankiem. On ma 10 lat i nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, co się stało. Jakoś udało mi się wytłumaczyć mu i teraz myślę, że po tych trzech miesiącach jest już dużo lepiej - układamy sobie to życie na nowo - zdradziła Katarzyna Bosacka. - Rzeczywiście każde dziecko jest inne. Ja też zawsze się śmieje, jak ktoś mówi: my mamy jedynaka i tak jesteśmy skoncentrowani na tym jedynaku, a u ciebie jedno przy drugim sie wychowa. To nie jest prawda - podkreśliła.

