Rozpad małżeństwa Katarzyny Bosackiej rozgrzewa wszystkie media

Katarzyna Bosacka czasami chwaliła się w swoich social mediach szczęśliwymi chwilami codziennego życia. Czwórka dzieci też na pewno przynosiła wiele pociechy. Nagle znalazła się w centrum uwagi, gdy wyszły plotki o potencjalnej zdradzie Marcina Bosackiego. - Nie chcę tego komentować... Nie chcę tego w mediach wałkować - skomentowała Bosacka dla z Super Expressu.

Media jednak nie odpuszczają. Analizują całą relację Bosackich. Katarzyna wydała w końcu oświadczenie. - W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy oświadczam, że nie zamierzam komentować w jakikolwiek sposób w mediach tej trudnej, dla mnie i mojej rodziny, sytuacji. To moje jedyne i ostateczne oświadczenie w tej sprawie – napisała Katarzyna.

Nie mogę o nim zapomnieć – jak sobie poradzić z rozstaniem? – doradza Klaudia Klukowska psycholog, trener umiejętności psychospołecznych

Dr Irena Kamińska-Radomska o rozstaniu Bosackich

Irena Kamińska-Radomska to znana ekspertka od savoir-vivre. Dzięki „Projekt Lady” stała się ona dosyć popularna. Wiele osób oczekiwało dobitnego komentarza, jednak pani Irena postawiła na prywatność. Według niej w takich sytuacjach należy zachować dyskrecję, a nie roztrząsać to publicznie. - Zachowajmy to dla siebie. Tym bardziej, że jeżeli dzielimy się osobistymi doświadczeniami, które dotykają innych osób, to nie dajemy tym osobom możliwości obrony. I tak się pojawiają plotki - co jest brzydkie i co jest niegrzeczne - powiedziała pani Irena dla Jastrząb Post.

Dodała też takie zdanie w kontekście Bosackich, którzy odmawiają komentarza na temat swojego rozstania. - Uważam, że to eleganckie zachowanie – powiedziała pani Irena.