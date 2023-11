Nie tylko Kasia Cichopek. Do USA ruszają największe polskie gwiazdy

Co ciekawe, o nowym zleceniu Katarzyny Cichopek dowiedzieliśmy się z Instatory... Edyty Górniak. Diwa za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosiła Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych na wyjątkowe koncerty. Co ciekawe widowiska będą miały miejsce w polskich kościołach w Chicago, Niles, Bridgeview, Newark i Nowym Jorku. Obok Edyty Górniak na scenie wystąpią Classic, Grzegorz Hyży, Ania Rusowicz, Halina Mlynkowa, Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, Alicja Węgorzewska, Pamela Stone i Marien i Kaeyra. Gwiazdy wykonają dla Polonii najpiękniejsze polskie kolędy.

Katarzyna Cichopek poprowadzi koncerty w polskich kościołach w USA

Kasia Cichopek, z tego co nam wiadomo, śpiewać nie będzie. Jest osobą wielu talentów, ale śpiewanie pozostawia innym. Jej rolą będzie poprowadzenie tych wspaniałych koncertów. Z tym poradzi sobie na pewno brawurowo, zawsze jest świetnie przygotowana w takich sytuacjach. A to nie dość że bardzo prestiżowe zajęcie, to jego wykonanie jeszcze wiąże się z wyjazdem do USA. Jak wszystkim dobrze wiadomo 41-latka uwielbia podróże. Ze swoim obecnym partnerem, Maciejem Kurzajewskim, zwiedziła już bardzo wiele zakątków na świecie. Ciekawe, czy uda jej się wykroić nieco czasu na zwiedzanie.

Czy tym razem polecą razem. A może Maciej zostanie w Polsce, by przygotować zbliżające się wielkimi krokami Boże Narodzenie. Tym bardziej, że wyjazd Kasi przypada na najgorętszy przedświąteczny okres - Wielkie Kolędowanie w USA zaplanowane jest na połowę grudnia - od 10 do 17. A do tego dochodzi jeszcze podróż. Kasi nie będzie w domu przynajmniej 10 dni. Zostawi Maćka na tak długo?

