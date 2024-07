Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska nadają na tych samych falach. Jakie są relacje teściowej z synową?

Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska - na przekór wszystkim żartom o teściowych i synowych - mają ze sobą znakomite relacje. Panie już niejednokrotnie udowodniły to publicznie. Łączy je nie tylko miłość do Macieja Dowbora. Ewidentnie widać, że po prostu Joanna Koroniewska i Katarzyna Dowbor nadają na tych samych falach. W 46. urodziny byłej gwiazdy "M jak miłość" jej słynna teściowa napisała wzruszające życzenia. - Córeczko! Z okazji twoich urodzin życzę Ci jedynie dużo zdrowia, bo jest ono niezbędne do realizowania Twoich ambitnych celów. Jak będzie zdrowie, to przy Twoim talencie, upartości i świetnych pomysłach na siebie osiągniesz wszystko o czym marzysz. Pamiętaj wiek to tylko liczba. Bądź zawsze sobą, bo taka jesteś najlepsza! - poradziła z czułością Katarzyna Dowbor. Mimo znakomitej komitywy, rzadko można panie razem zobaczyć na salonach. Tym razem jednak zrobiły wyjątek. Maciej Dowbor w towarzystwie żony i matki bawił się na pokazie mody duetu Paprocki & Brzozowski.

Katarzyna Dowbor i Joanna Koroniewska na pokazie duetu Paprocki & Brzozowski

Joanna Koroniewska odnotowała to wydarzenie na Instagramie. - Prawda, że jesteśmy we trójkę coraz bardziej podobni do siebie? Cóż to był za pokaz @marcinpaprocki i @mariuszbrzozowski! Pyszna kolacja, modelki na stołach i przepiękna muzyka @urbanski.music! Wszyscy goście bawili się świetnie! My też! Na tyle dobrze, że te zdjęcia już wykonane po północy! Na jednym ze zdjęć we trójkę mamy naprawdę podobne uśmiechy. Widzicie to? - napisała była gwiazda "M jak miłość". Internauci byli zachwyceni całą trójką. O komentarz pokusiły sie nawet Małgorzata Socha i Kayah. - Wszyscy piękni - oceniła piosenkarka. - Moja ukochana rodzinka - stwierdziła gwiazda serialu "Przyjaciółki". W pewnym momencie jednak zrobiło się nieco niezręcznie. Do akcji wkroczyła aktorka Sylwia Bomba.

Sylwia Bomba do Joannny Koroniewskiej: "I kto komu kredyty spłaca?"

Celebrytka najpewniej chciała być dowcipna. - Sorry, ale Wy się przecież nie lubicie? I kto komu kredyty spłaca? - spytała Sylwia Bomba. Na szczęście Joanna Koroniewska ma do siebie duży dystans i raczej się na to pytanie nie obraziła. Odpisała aktorce, zamieszczając tylko śmiejące się emotki. O co chodziło z tymi kredytami? Wygląda na to, że Sylwia Bomba chciała nawiązać do plotek, które pojawiły się przed czterema laty. Według nich Katarzyna Dowbor miała zaoferować synowi pomoc w spłacie kredytu na willę w warszawskim Wilanowie. Sam Maciej Dowbor całą sytuację obrócił w żart, Gdy jeden z internautów spytał go o to, czy odblokował mamę na Instagramie, nawiązał właśnie do... kredytu. - Tak, odblokowałem. Ktoś przecież musi spłacać teraz moje kredyty, same się nie spłacą - odparł wówczas mąż Joanny Koroniewskiej.

