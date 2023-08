Katarzyna Dowbor ma powody do świętowania. Podekscytowana zapowiada wielki projekt. To będzie coś!

Nie do wiary, ile lat skończyła córka Natalii Siwiec! To kopia matki

Katarzyna Dowbor ma powody do świętowania. Podekscytowana zapowiada wielki projekt

Katarzyna Dowbor, choć straciła swój ukochany "Nasz nowy dom" nie osiada na laurach. Kiedy minęło pierwsze zdumienie, zdławiła w sobie nuty rozgoryczenia i jeszcze energiczniej zabrała się do pracy. Choć mogłaby już zrezygnować z wyzwań zawodowych, to spokojne życie emerytki nie jest jej w głowie. Energiczna dziennikarka ma w sobie tyle sił witalnych, a w głowie tyle pomysłów, że mogłaby nimi obdzielić kilku początkujących w branży. Już wkrótce mamy zobaczyć jej nowy program.

Katarzyna Dowbor pokochała social media. Z wzajemnością

Mimo, że "Nasz nowy dom" był ważną częścią jej życia - nie tylko zawodowego - dziennikarka emocjonalnie związała się z wieloma uczestnikami programu, to odszedł już do przeszłości. W wywiadach Dowbor mówiła, że żałuje jedynie tego, że nie dane jej było pożegnać się w z widzami w programie. Publiczność o niej nie zapomina - jej konto na Instagramie wprost tętni życiem, chyba nawet intensywniej niż przed zwolnieniem. Pani Kasia wykorzystuje je nie tylko do komunikacji z fanami, ale także do współpracy promocyjnej z markami, które ceni. Teraz zapowiedziała kolejny projekt, który z pewnością nie przejdzie bez echa. Sama dziennikarka jest niezwykle podekscytowana całą sprawą, mówi wprost, że nie może się doczekać i zaprasza fanów na wielkie wydarzenie.

Katarzyna Dowbor zaprasza na dwa jubileusze. To będzie coś!

W najbliższy weekend, 26 i 27 sierpnia w Mosznej odbędą się niezwykłe zawody jeździeckie Art Cup. To impreza, której nie sposób sobie wyobrazić bez udziału Katarzyny Dowbor. Jeździeckie zawody gwiazd to środowisko naturalne dla takiej miłośniczki koni, jak prezenterka. A to będzie wyjątkowa edycja, bo jubileuszowa - impreza odbędzie się po raz 25. To jeszcze nie wszystko! Podczas imprezy Katarzyna Dowbor obchodzić będzie jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Zaplanowała wielką fetę, nic więc dziwnego, że jest tak podekscytowana.

"Kochani, tegoroczny sierpień będzie dla mnie wyjątkowy! Po pierwsze, dlatego że po raz 25. odbędą się Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, czyli tzw. Art Cup. Tegoroczne zawody odbędą się 26 i 27 sierpnia w sąsiedztwie bajkowego pałacu w Mosznej w woj. opolskim. A po drugie, dlatego że będziemy w Mosznej świętować czterdziestolecie mojej pracy zawodowej. Bardzo się cieszę i już nie mogę się doczekać!". My już dziś życzymy, żeby wszystko poszło po myśli jubilatki. Spełnienia marzeń pani Kasiu!