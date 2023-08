Gwiazdor telewizji pokonał przepotężną biegunkę i wrócił do pracy! Szokujące, o co go pytają fani

Katarzyna Dowbor zupełnie niespodziewanie - po 10 latach pracy - została zwolniona z programu 'Nasz nowy dom". Legenda TVP i Polsatu dowiedziała się o tym od samego Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji Zygmunta Solorza. W rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" Moniką Tumińską-Oparą Katarzyna Dowbor opowiadała m.in. o kulisach zwolnienia z telewizji Polsat. Wypowiedziała się także o nowej prowadzącej "Nasz nowy domu" Elżbiecie Romanowskiej. Teraz w wywiadzie dla Plejady ikona TVP i Polsatu powiedziała o swojej rozmowie z Edwardem Miszczakiem i o tym, co stało się potem. Katarzyna Dowbor mówi wprost, że poczuła się upokorzona! Najpierw jednak zapytała dyrektora programowego Polsatu o merytoryczne uwagi dotyczące jej pracy.

Katarzyna Dowbor poczuła się upokorzona. "To kłamstwa! Nigdy nie nawaliłam"

Co Katarzynie Dowbor odpowiedzieć miał Edward Miszczak? - Nie miał żadnych. Wspomniał o jakichś badaniach, których wyniki nie były dla mnie korzystne, ale okazało się, że to kompletna bzdura. Chwilę później opublikowano, jaka oficjalnie była oglądalność "Naszego nowego domu" i okazało się, że wyższa niż rok temu. Więc ani pomysł na program się nie wyczerpał, ani ja nie spowalniałam tego pociągu - stwierdziła dziennikarka. Upokorzenie jednak nastąpić miało nie za sprawą rozmowy z Edwardem Miszczakiem. - Poczułam się upokorzona nie tym, co wydarzyło się na spotkaniu z panem Miszczakiem, tylko tym, co zaczęło dziać się później. W mediach pojawiły się artykuły sugerujące, że brakowało mi sił na planie, cały czas chorowałam i opóźniałam pracę. To kłamstwa! Nigdy nie nawaliłam. Nigdy nie przedkładałam prywatnych spraw nad program. Wręcz przeciwnie. Córka wielokrotnie mi wypominała, że zawsze stawiam "Nasz nowy dom" na pierwszym miejscu - podkreśliła Katarzyna Dowbor.