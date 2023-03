Katarzyna Dowbor przeżyła trudne chwile. Jej słowa wyciskają łzy z oczu

Katarzyna Dowbor opowiedziała o pobycie 90-letniej mamy w szpitalu. Trudne chwile zakończyły się szczęśliwie dzięki wspaniałym lekarzom

Katarzyna Dowbor to legenda polskiej telewizji, a od dziesięciu lat jedna z najbardziej popularnych prezenterek Polsatu. Teraz gwiazda programu "Nasz nowy dom" wyznała na swoim koncie na Instagramie, że życie nie szczędziło jej ostatnio trudnych chwil, jednak na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Katarzyna Dowbor opisała trudną osobistą sytuację we wzruszających słowach. Jak się okazało, chodzi o szpital i operację ukochanej 90-letniej mamy prezenterki Polsatu! Mama Katarzyny Dowbor musiała iść do szpitala z powodu pewnego zaplanowanego wcześniej zabiegu, jednak na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem. Co napisała gwiazda programu "Nasz nowy dom"?

Katarzyna Dowbor: "Mama jest już po operacji… w super formie!"

Katarzyna Dowbor na swoim koncie na Instagramie we poruszających słowach dziękowała lekarzom, którzy troskliwie zajmowali się jej mamą w szpitalu. "Jak cudownie spotkać lekarza z powołania. Doktor Magdalena Kochman ze Szpitala Bielańskiego z wielką kulturą, taktem i zaangażowaniem zajęła się moją mamą. Mama jest już po operacji… w super formie! 😃❤️ Troska Pani doktor naprawdę mnie wzruszyła! Oby więcej takich ludzi wokół nas. Może to trochę banalne, ale kochajmy się i szanujmy nawzajem, bo dobro wraca" - napisała gwiazda "Nasz nowy dom".

