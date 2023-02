Eurowizja 2023: Rodzina Janna występowała w telewizji. Katarzyna Dowbor ujawnia nieznane fakty!

W niedzielę, 26 lutego, odbyły się krajowe preselekcje, podczas których wybierano polskiego reprezentanta na Eurowizję 2023. Ostatecznie zdecydowano, że do Liverpoolu wybierze się Blanka Stajkow z utworem "Solo". Serca widzów podbił jednak Jann, który podczas preselekcji zaśpiewał piosenkę "Gladiator".

Fani ostro komentowali decyzję jury, które uplasowało wokalistę na dalekim, 4. miejscu, pozbawiając go szans na wygraną. Co niektórzy twierdzili nawet, że Blanka powinna oddać Jannowi swoje miejsce na Eurowizji! Sam wokalista skomentował wyniki preselekcji na gorąco w rozmowie z "Super Expressem". "Teraz będzie potrzebować tego wsparcia, trzeba jej je dać" - mówił o Blance.

Co ciekawe, ulubieniec widzów już kiedyś wystąpił w telewizji, i to wraz z rodziną! Janna mogliśmy zobaczyć w programie "Nasz nowy dom", prowadzonym przez Katarzynę Dowbor.

Rodzina Janna wystąpiła w "Nasz nowy dom". Tak Katarzyna Dowbor wspomina Jana Rozmanowskiego

Przed dekadą, w 2013 roku, Jann wraz z rodziną pojawił się w programie "Nasz nowy dom". Ekipa Katarzyny Dowbor wyremontowała ich dom, który mieścił się pod Garwolinem.

- Wspominam to bardzo dobrze. Na pewno była to dla nas bardzo fajna szansa. Co prawda, to było dawno, ale było bardzo fajnie. Ostatecznie, był z tego bardzo pozytywny impakt - mówił wokalista w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Jak wspomina ich Katarzyna Dowbor? Gwiazda Polsatu opowiedziała o tym "Faktowi". Oceniła również występ Janna na preselekcjach do Eurowizji.

Koniecznie sprawdź: Preselekcje do Eurowizji 2023. Spójrzcie, kogo widzowie dostrzegli obok syna Górniak!

- Oglądałam Janka, trzymałam za niego kciuki. Jestem nim zachwycona i uważam, że powinien wygrać. Super chłopak. Rośnie nam duża gwiazda - skomentowała. - Uważam, że wygrał, bo się pokazał. (...) Myślę, że dużo zrobi w naszej muzyce. Ma bardzo oryginalną barwę głosu i jest dobrze wykształcony muzycznie.

Jak Katarzyna Dowbor wspomina rodzinę Janna oraz samego artystę?

- To było 10 lat temu i to był drugi odcinek programu "Nasz nowy dom". Pamiętam doskonale całą rodzinę. Oni mieli trudną sytuację życiową. Musieli się przeprowadzić z Lublina pod Garwolin do babci. Ta sytuacja ich zaskoczyła, ale byli bardzo pogodni i uśmiechnięci, dzieciaki zrobiły na mnie duże wrażenie i będę ich zawsze pamiętać - mówiła "Faktowi". - Dzieciaki mnie zadziwiały swoją mądrością, zaradnością i umiejętnością bycia razem. Fajna rodzina, bardzo ze sobą zżyta. Dużo czasu z nimi wtedy spędziłam.

Co ciekawe, wykonawca hitu "Gladiator" już wtedy, jako nastolatek, dał się poznać jako utalentowany chłopak. Katarzyna Dowbor miała okazję słyszeć, jak śpiewa Jann.

- Myśmy już wtedy zauważyli talent Jasia. On miał wtedy 14 lat i siedząc na huśtawce dla nas zaśpiewał. Zachwycił nas wtedy swoim pięknym, anielskim głosem - zdradziła tabloidowi.

Nie przegap: Awantura na planie "Nasz nowy dom". Wściekła sąsiadka naskoczyła na Katarzynę Dowbor. Padły wyzwiska!

Jak podkreśliła Katarzyna Dowbor, dobrze wspomina także mamę Janna, która wychowywała ośmioro dzieci, oraz jego tatę.

- Mama Jasia, nie dość, że ciężko pracowała, to jeszcze dzieciaki woziła, popierała, pomagała. Zaś najstarsza córka, czyli siostra Jasia, była taką pomocnicą mamy. Cudownie się młodszym rodzeństwem zajmowała - podkreśliła prowadząca "Nasz nowy dom". - Pamiętam też tatę. Naprawdę fajna rodzina. Wszystkie dzieciaki były odważne, nie aroganckie, tylko odważne, pamiętam, że się z nimi dobrze rozmawiało - mówiła w wywiadzie dla "Faktu".

Widzieliście odcinek programu "Nasz nowy dom", w którym występował Jann z rodziną?

Sonda Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2023? Ahlena Blanka Dominik Dudek Felivers Yan Majewski Jann Kuba Szmajkowski Maja Hyży Natasza Urbańska Alicja Szemplińska