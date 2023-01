Awantura na planie "Nasz nowy dom". Wściekła sąsiadka naskoczyła na Katarzynę Dowbor. Padły wyzwiska!

"Nasz nowy dom" to program Katarzyny Dowbor, w którym jej ekipa budowlana w ciągu 4-7 gruntowni remontuje dom lub mieszkanie, odmieniając przy tym czyjeś życie. Do programu są wybierane najczęściej ubogie, wielodzietne rodziny, żyjące w bardzo złych warunkach. Katarzyna Dowbor i ekipa Wiesława Nowobilskiego niejednokrotnie pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Efekt remontu najczęściej przekracza wyobrażenia uczestników programu. Na planie wiele razy polały się łzy wzruszenia.

"Nasz nowy dom". Ogromny skandal na planie. Padły wyzwiska!

Niestety, Katarzyna Dowbor spotyka się również ze skrajnymi reakcjami. Taką sytuację przytoczyła w rozmowie z portalem Pomponik. Wściekła sąsiadka uczestniczki wyraziła swoje niezadowolenie wyborem producentów programu w bardzo dosadny sposób. Padły wyzwiska!

- Pani wybiegła z mieszkania i mówi do mnie: "Pani Kasiu, co pani robi?". Ja odpowiadam, że remontujemy dom, a ona: "Ale komu, tej ***?". Popatrzyłam na nią i mówię do niej, że tak nie można. "Jest pani wierząca?", zapytałam. To odparła, że tak. Powiedziałam jej: "I tam pan Bóg wszystkiego słucha i nie będzie pani wybaczone". I ta pani spojrzała na mnie, weszła do mieszkania i zatrzasnęła drzwi - opowiedziała Katarzyna Dowbor Pomponikowi.

Na szczęście remont przebiegł pomyślnie i obyło się bez innych nieprzyjemnych sytuacji. Mimo że Katarzyna Dowbor nie zawsze spotyka się z pozytywnymi emocjami, niezmiennie pomaga ludziom i pozostaje twarzą programu Polsatu.

