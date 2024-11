Katarzyna Figura robi zakupy jak wielka dama. Kasjer nosi jej zakupy. Niewiarygodne zdjęcia z ekskluzywnego spożywczaka

Co za wiadomość! Olga Kalicka znów jest w ciąży. To pewna informacja!

Katarzyna Figura pojawiła się w jednym ze sklepów w Gdyni, gdzie mieszka. Ale nie wybrała się do jakiegoś tam zwykłego spożywczaka. W jej sklepie można znaleźć najlepsze francuskie sery, włoskie czekoladki, zdrowe przetwory i oczywiście ciasteczka, na które aktorka od razu zwróciła uwagę.

Katarzyna Figura robi zakupy po gwiazdorsku

Przy kasie sklepu Katarzyna Figura spędziła aż pół godziny, bo uważnie czytała wszystkie etykiety. A obsługa była wyraźnie poruszona wizytą tak wielkiej gwiazdy. Do tego stopnia, że aktorka nie musiała nawet sama nieść swoich zakupów - zrobił to za nią kasjer. Figura na odległość otworzyła mu drzwi do swojego Jaguara, a już po chwili produkty spożywcze były zapakowane do auta. Ale nic dziwnego, że potrzebna była pomoc. Zakupami gwiazda zapełniła aż sześć toreb. Wydała więc dobrze ponad tysiąc złotych.

Katarzyna Figura zaprezentowała się w modnej stylizacji. Miała na sobie kurtkę znanej marki za ponad 2,5 tys. zł.

Taka to pożyje!

