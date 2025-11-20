Katarzyna Glinka przeszła spektakularną metamorfozę. Co ona zrobiła?!

Katarzyna Glinka to jedna z tych polskich aktorek, które rzadko eksperymentują ze swoim wizerunkiem. Fani przyzwyczaili się do jej klasycznego looku: ciemne, lśniące włosy i elegancki, kobiecy styl. Tym większy szok wywołało jej najnowsze zdjęcie, na którym pozuje w jasnym blondzie. Zmiana jest spektakularna, a historia, która za nią stoi, jeszcze bardziej zaskakująca. Okazuje się, że metamorfoza nie była wynikiem zwykłej zachcianki, lecz… przegranego zakładu!

Katarzyna Glinka poddała się metamorfozie

Jak zdradziła sama aktorka w mediach społecznościowych, zakład dotyczył pewnej gry. Katarzyna Glinka, jeśli coś obieca - dotrzymuje słowa. Zakład przegrała i musiała spełnić warunki umowy, które brzmiały jednoznacznie: "farbujesz włosy na blond".

Gry z managerem bywają niebezpieczne… - napisała w opisie filmu Kasia.

Choć początkowo podchodziła do pomysłu z dystansem, ostatecznie postanowiła potraktować całą sytuację z humorem. Udokumentowała swoją przemianę, a nagranie w mgnieniu oka rozeszło się po sieci. Fani nie mogli uwierzyć, że po tylu latach na ekranach zobaczą Glinkę w jasnym wydaniu.

Internauci natychmiast zaczęli komentować nowe zdjęcia gwiazdy. Pojawiło się mnóstwo komplementów, choć część fanów przyznała, że będzie tęsknić za charakterystycznym, ciemnym kolorem. Nie zabrakło też żartów z gwiazdy.

Ooo nie! Widzę, że Pani ma takie same szczęście do gier jak ja - napisała jedna z fanek.

Zmiana jest naprawdę ogromna. Glinka przez większość swojej kariery pozostawała wierna brązom i czerni, a jej wizerunek stał się wręcz jej znakiem rozpoznawczym.

