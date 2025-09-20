Żona Lindy królową ścianki. Lidia Popiel przyćmiła młode gwiazdy na premierze "Zamachu na papieża" Pasikowskiego

„Zamach na papieża” to najnowsze dzieło Władysława Pasikowskiego, mistrza polskiego kina sensacyjnego. Twórca „Psów” i „Jacka Stronga” tym razem opowiada o zamachu na Jana Pawła II z 1981 roku, pokazując go nie tylko jako dramatyczny atak, ale też element zimnowojennej gry politycznych i wywiadowczych intryg.

W filmie zobaczymy gwiazdorską obsadę: Bogusława Lindę, Karolinę Gruszkę, Ireneusza Czopa, Romę Gąsiorowską, Paulinę Gałązkę i wielu innych. Pasikowski gwarantuje mocne tempo, świetne aktorstwo i charakterystyczny, bezkompromisowy styl.

Królowa czerwonego dywanu – Lidia Popiel

Choć na premierze nie brakowało młodszych gwiazd, to właśnie Lidia Popiel była największą ozdobą wieczoru. Fotografka i żona Bogusława Lindy pojawiła się w czarnej, eleganckiej kreacji z transparentnymi detalami, które dodały jej subtelnego pazura. Długie, połyskujące kolczyki i nienaganna fryzura sprawiły, że wyglądała jak ikona stylu. Publiczność i fotoreporterzy nie mieli wątpliwości – tego wieczoru to ona była prawdziwą królową ścianki.

Gwiazdy na premierze "Zamchu na papieża"

Roma Gąsiorowska postawiła na klasykę w czerni. Prosta, a zarazem efektowna kreacja z rozcięciem i złotym chokerem nadała jej charakteru femme fatale. Karolina Gruszka zaskoczyła miksowaniem kolorów – czerwone spodnie, burgundowa koszula i pudroworóżowa marynarka stworzyły odważny, artystyczny zestaw. Kasia Glinka estawiła białą koszulkę i szerokie jeansy z elegancką marynarką. Prosto, ale z klasą – idealnie na premierę.

Na ściance zaprezentowały się także dwie ostatnio rzadko widywane na salonach aktorki. Magdalena Górska pojawiła się w jeansowej mini i kolorowej koszuli, do których dobrała kowbojki z frędzlami. Stylizacja pełna energii i nonszalancji. Laura Samojłowicz postawiła na rockowy pazur. Jeansy, skórzana kurtka i krótka fryzura nadały jej mocnego sznytu. Minimalizm w ostrzejszym wydaniu zwraca uwagę.

Paulina Gałązka wybrała hollywoodzki szyk. Długa, beżowa suknia z dekoltem i połyskiem sprawiła, że aktorka wyglądała jak gwiazda rodem z oscarowej gali. Matylda Giegżno postawiła na błękitną elegancję. Metaliczna suknia z szerokim paskiem pięknie podkreślała figurę, łącząc szyk z lekkością.

Premiera pełna kontrastów

Wieczór pokazał dwa oblicza: z jednej strony mocne kino Pasikowskiego, które już wzbudza emocje i dyskusje, a z drugiej – prawdziwy festiwal mody na czerwonym dywanie. Choć każda z gwiazd miała swój sposób, by zabłysnąć, to jedno jest pewne: największą triumfatorką wieczoru została Lidia Popiel, która przyćmiła młodsze koleżanki. Zobaczcie w galerii, jak zaprezentowały się gwiazdy.

