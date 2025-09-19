Najpierw pocałunek z Agnieszką, a teraz uściski z Marią! Rogacewicz namieszał na dobre

2025-09-19 20:04

Najpierw całus z Agnieszką Kaczorowską na oczach tysięcy widzów "Tańca z Gwiazdami", a teraz taneczny obrót z Marysią Jeleniewską na planie "Komisarza Alexa". Marcin Rogacewicz po rozwodzie złapał celebrycki wiatr w swoje żagle. Widzowie żartują, że aktor zamiast serialowych scen rozgrywa własną komedię romantyczną. Co na to ukochana aktora?

Marcin Rogacewicz zaskoczył fanów, gdy na Instagramie ogłosił, że do obsady serialu "Komisarz" Alex dołącza... Maria Jeleniewska. W krótkim filmiku opublikowanym przez TVP aktor prowadzi tajemniczą postać do kamery, którą okazuje się być zwyciężczyni 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Krótka, ale sugestywna scena tanecznego obrotu była wystarczająca, by rozgrzać internautów do czerwoności.

Całuje się z Agą, a tańczy z Marysią

Rogacewicz, do niedawna kojarzony głównie z występów w "Na dobre i na złe", w ostatnich miesiącach znalazł się w centrum medialnego zainteresowania. Stało się to m.in. za sprawą bliskiej relacji z Agnieszką Kaczorowską i ich głośnego pocałunku na wizji podczas „TzG”. Teraz jednak aktor idzie dalej i zaczyna współpracę z Jeleniewską, co wielu odebrało jako symboliczne przedłużenie telewizyjnej rywalizacji pomiędzy tiktokerką a Kaczorowską.

Fani wywołali w komentarzach Kaczorowską

Pod nagraniem szybko zaroiło się od komentarzy. „Oj, Agnieszka będzie zazdrosna”, „Marysiu, uważaj na Kaczorowską” – pisali obserwatorzy. Widać, że wciąż żywa jest pamięć o finale "Tańca z Gwiazdami", w którym Jeleniewska i Jeschke pokonali duet Kaczorowska–Gurłacz. Słowa Kaczorowskiej, że „program wygrał TikTok”, odbiły się szerokim echem i zostały odczytane jako atak na młodą influencerkę.

Zwycięstwo, które podzieliło publiczność

Maria Jeleniewska, mimo krytyki, konsekwentnie podkreśla, że jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania. W odpowiedzi na gorzkie słowa rywalki napisała:

Nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama wiesz, jak boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę.

Te słowa sprawiły, że wielu internautów stanęło po stronie młodej gwiazdy. Teraz Jeleniewska i Rogacewicz spotykają się w zupełnie innym kontekście – na planie popularnego serialu kryminalnego, ale jednego jesteśmy pewni: współpraca tej dwójki nie przejdzie bez echa.

