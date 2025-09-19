Najpierw pocałunek z Agnieszką, a teraz uściski z Marią! Rogacewicz namieszał na dobre

Marcin Rogacewicz zaskoczył fanów, gdy na Instagramie ogłosił, że do obsady serialu "Komisarz" Alex dołącza... Maria Jeleniewska. W krótkim filmiku opublikowanym przez TVP aktor prowadzi tajemniczą postać do kamery, którą okazuje się być zwyciężczyni 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Krótka, ale sugestywna scena tanecznego obrotu była wystarczająca, by rozgrzać internautów do czerwoności.

Całuje się z Agą, a tańczy z Marysią

Rogacewicz, do niedawna kojarzony głównie z występów w "Na dobre i na złe", w ostatnich miesiącach znalazł się w centrum medialnego zainteresowania. Stało się to m.in. za sprawą bliskiej relacji z Agnieszką Kaczorowską i ich głośnego pocałunku na wizji podczas „TzG”. Teraz jednak aktor idzie dalej i zaczyna współpracę z Jeleniewską, co wielu odebrało jako symboliczne przedłużenie telewizyjnej rywalizacji pomiędzy tiktokerką a Kaczorowską.

Fani wywołali w komentarzach Kaczorowską

Pod nagraniem szybko zaroiło się od komentarzy. „Oj, Agnieszka będzie zazdrosna”, „Marysiu, uważaj na Kaczorowską” – pisali obserwatorzy. Widać, że wciąż żywa jest pamięć o finale "Tańca z Gwiazdami", w którym Jeleniewska i Jeschke pokonali duet Kaczorowska–Gurłacz. Słowa Kaczorowskiej, że „program wygrał TikTok”, odbiły się szerokim echem i zostały odczytane jako atak na młodą influencerkę.

Zwycięstwo, które podzieliło publiczność

Maria Jeleniewska, mimo krytyki, konsekwentnie podkreśla, że jej sukces to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania. W odpowiedzi na gorzkie słowa rywalki napisała:

Nie mam żalu, tylko trochę smutku. Sama wiesz, jak boli, gdy ktoś podważa twoją wartość i ciężką pracę.

Te słowa sprawiły, że wielu internautów stanęło po stronie młodej gwiazdy. Teraz Jeleniewska i Rogacewicz spotykają się w zupełnie innym kontekście – na planie popularnego serialu kryminalnego, ale jednego jesteśmy pewni: współpraca tej dwójki nie przejdzie bez echa.