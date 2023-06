Czułości Katarzyny Warnke z kobietą! Wiemy, kim ona jest. To prawdziwa ikona polskiego kina

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski - związek, małżeństwo, dziecko, rozstanie

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski rozstali się w 2022 roku, po 9 latach związku. "Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski" - napisali małżonkowie w specjalnym oświadczeniu. Ich związek od początku budził wielkie emocje, choćby z powodu różnicy wieku - 46-letnia obecnie Kasia Warnke jest starsza od Stramowskiego o 10 lat. W 2019 roku roku na świat przyszła ich córeczka Helena i wydawało się, że już nic ich nie rozdzieli. Życie jednak napisało inny scenariusz. Co ciekawe, gdy aktorka była jeszcze związana ze Stramowskim, Kuba Wojewódzki zadał jej bardzo intymne pytanie o biseksualizm.

Katarzyna Warnke: "Chyba po prostu jestem LGBT+"

Na kanapie u samozwańczego "króla TVN" Katarzyna Warnke odpowiedziała dość wymijająco. - Wiesz, teraz jestem zamężna, więc takich rzeczy nie robię, ale uważam, że każdy ma odrobinę tego i tego w sobie - zaskoczyła wyznaniem. Aktorka zawsze mocno wspierała osoby LGBT. Dwa lata temu wzięła udział w warszawskiej Paradzie Równości i podzieliła się osobistym wyznaniem.

Warsaw Pride Parade - dziś trochę osobiście. Od zawsze byłam ciekawa gejów, już nie mówiąc o reszcie literek... Ale w Grudziądzu ich nie było, na studiach w PWST ich nie było, w Starym Teatrze ich nie było. I nawet nie chodziły o NICH słuchy. Ale na szczęście już w Teatrze Rozmaitości byli i było też ICH wokół wielu, i było też o nich wiele. I cóż, odtąd - muszę przyznać, że ZAWSZE najlepsze imprezy, najdłuższe i najdramatyczniejsze przyjaźnie - zawsze z nimi - zdradziła Katarzyna Warkne.

To nie wszystko. Aktorka zaczęła analizować siebie i doszła do interesujących wniosków. - Zastanawiałam się, dlaczego tak to w moim życiu się układa?.. Chyba po prostu jestem LGBT+. Czuję się od zawsze INNA, od zawsze odstaję, jestem "zbyt intensywna", "ekscentryczna" itp., itd. Być może dlatego wśród Was czuję się swobodniej, jakoś akuratnie. Nota bene: wiem, że geje byli za moich czasów w Grudziądzu, byli w PWST, ale się nie ujawniali. Bo nie czuli, że mogą. I to jest zawsze tragiczne. Bo właśnie po to żyjemy, aby być sobą i dzielić się tą radością, niby banał. A tak to trudno osiągnąć. A więc w tę tropikalną warszawską noc, życzę wszystkim udanej zabawy pod tęczową flagą. I dzięki, że jesteście - napisała Kasia Warnke.

Katarzyna Warnke i Izabela Kuna - rozczulająca przyjaźń

Najnowsze zdjęcie z Izabelą Kuną mogło zatem wywołać skojarzenia, że panie łączy coś więcej niż przyjaźń. W końcu rzadko kobieta podpisując zdjęcie z koleżanką, pisze: "Mniam… Mniam… Mniam… Izunia". W tym wypadku jednak raczej z tej mąki chleba nie będzie. Po pierwsze Katarzyna Warnke chyba - mimo wszystko - bardziej gustuje w mężczyznach, nie wspominając już o Izabeli Kunie, która od lat jest zakochana w swoim mężu Marku Modzelewskim, człowiekiem o wielu talentach: lekarzem, scenarzystą i dramaturgiem. A damska przyjaźń Katarzyny Warnke i Izabelli Kuny jest po prostu rozczulająca. "Ale duet", "Dwie gwiazdy na jednym zdjęciu", "Obie boskie" - komentują internautki.