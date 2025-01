W najnowszym wywiadzie Katarzyna Żak wyjawiła nam, co robi, aby zachować młody i zdrowy wygląd. Okazuje się, że dba o siebie głównie w zaciszu swojego domu.

Szczerze powiem, słabo. Nie poświęcam urodzie tyle czasu, ile bym chciała. Oczywiście staram się o siebie dbać, dobrze odżywiać, ćwiczyć, ale to zawsze jest niedosyt, zawsze jest za mało - bije się w pierś - powiedziała Katarzyna Żak "Super Expressowi".

Jak Katarzyna Żak dba o wygląd?

Na pytanie o to, co ćwiczy, wyjawiła, że najbardziej lubi jogę. Praktykuje ją nawet na wyjazdach. Do tych ćwiczeń wystarczy jedynie mata i odrobina chęci.

Joga. Po prostu najzwyklejsza joga, rozciąganie, ćwiczenia relaksacyjne, różnego rodzaju. W zależności od dnia. Ja ćwiczę w domu. Od czasu do czasu chodzę na zajęcia, ale głównie ćwiczę w domu. Jak wyjeżdżam, do hotelu biorę matę, włączam internet i w zależności od życzenia puszczam sobie 25-minutowe ćwiczenia. Trzeba mieć samodyscyplinę. Robi się coś dla siebie. Ja nie wiem, czy to przynosi efekty, czy nie, czy przyniesie wcześniej, czy później. Ale jak się robi coś dla siebie, to dobrze to robi na dobre myślenie o życiu - mówi "Super Expressowi" Katarzyna Żak.

Katarzyna Żak rozprawia o stylu Polek

Katarzynę Żak zapytaliśmy też o to, co sądzi o stylu Polek. Okazuje się, że według aktorki jesteśmy naprawdę bardzo dobrze ubrane. Gwiazda zachwyciła się urodą polskich kobiet i dodała, że jeśli ktoś jest ładny, to nie potrzebuje wiele, aby dobrze wyglądać.

Ja uważam, że Polki przede wszystkim są bardzo piękne i są dobrze ubrane. Bo piękna kobieta naprawdę potrzebuje tylko jakiegoś lekkiego dodatku, żeby błyszczeć. Polki mają bardzo dobre wyczucie mody, idą z trendami, poza tym nowe, młode polskie firmy również idą za głosem odważnej Polki. Bo młode dziewczyny są nieprawdopodobnie odważne w ubieraniu się i, proszę mi wierzyć, jak się kiedyś oglądałam w Londynie za dziewczynami dobrze ubranymi czy w innym mieście europejskim, dzisiaj oglądam się w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Gdańsku, więc absolutnie Polki świetnie się ubierają, mają dobry gust, mają wyczucie stylu, mają pazur. Oby tak dalej! - zachwyca się aktorka.

Rozmawiała Julita Buczek

