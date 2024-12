Wielka radość w domu Katarzyny i Cezarego Żaków. Zamiast choinki małe stópki. "Wdzięczni Bogu za ten dar"

Ida Nowakowska w mocnych słowach o obchodach świąt. Nie ukrywała, co myśli o niewierzących

Cezary Żak i Katarzyna Żak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Aktorskie małżeństwo, które wspólnie przeżyło już ponad 35 lat, znane jest nie tylko z życia prywatnego, ale również z pracy zawodowej, gdzie nieraz mieli okazję współpracować. Para doczekała się dwóch córek – Aleksandry i Zuzanny. Obie córki zdecydowały się jednak na inną drogę niż ich rodzice i nie związały swojego życia z aktorstwem. Aleksandra jest psycholożką, natomiast Zuzanna zajmuje się pracą w branży kreatywnej.

Cezary Żak marzył o wnukach

Cezary i Katarzyna bardzo cenią sobie życie rodzinne i zawsze stawiają rodzinę na pierwszym miejscu. W wywiadach często podkreślają, że kluczem do ich sukcesu w związku jest wzajemny szacunek, szczerość i umiejętność rozmowy. Jakiś czas temu aktor przyznał, że marzy o tym, by jak najszybciej zostać dziadkiem.

Bardzo bym chciał nim być, córki niestety mniej. Twierdzą, że mają jeszcze czas. Już bym chciał pokazać wnukowi wszystko, co odkryłem

- opowiadał w rozmowie z "Faktem".

Rodzina Cezarego i Katarzyny Żaków powiększyła się

To marzenie właśnie się spełniło, a gwiazdor "Rancza" postanowił podzielić się swoją radością z całym światem, przy okazji składania swoim fanom świątecznych życzeń:

Drodzy Państwo, dobrych ludzi wokół nie tylko w Święta ale i w całym 2025 roku. My w tym roku świętujemy podwójnie, bo Rodzina się powiększyła i jesteśmy najszczęśliwszymi Dziadkami na świecie wdzięcznymi Bogu za ten dar

- czytamy w poście zamieszczonym na profilach obojga małżonków. Pod postem oczywiście posypały się gratulacje:

Gratulacje dla Babci i Dziadka! Kiedy pojawiają się wnuki, święta mają inny wymiar. Magia

No i jak tu nie kochać takich stópek !!! Gratuluję państwu serdecznie i wiem, co czujecie. My również z mężem jesteśmy dziadkami cudownego chłopczyka o imieniu Czaruś

Gratulacje! Najpiękniejsze życzenia dla całej Rodzinki. Wesołych Świąt, cudownego rodzinnego czasu. Cudowny skarb. Najcenniejszy

Dołączamy się do tych życzeń. Pięknych świąt w rodzinnym gronie!

