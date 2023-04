i Autor: Błażej Sendzielski/Super Express; Marek Kudelski/Super Express Katarzyna Zielińska pokazała stare zdjęcia! Te stylizacje powalą cię na kolana. pokazala stare foty i mowi że sie niczego nie wstydzi

Było kolorowo!

Katarzyna Zielińska wraca do swoich starych stylizacji! Weteranka czerwonych dywanów udowodniła, że nie brak jej dystansu do siebie. Pokazała swoje szalone stylizacje sprzed lat, a obok zamieściła odezwę do fanek. "Nie oceniajcie siebie, jesteście wspaniałe, mądre, piękniejsze niż te wszystkie super wypracowane obrazki z internetu" - wieszczy Kasia. Ma rację?