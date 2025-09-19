Katastrofa samolotu zabrała autora wielkiego hitu. Miał 57 lat. Jego muzykę znają miliony

Tragiczny wypadek wstrząsnął światem muzyki! W katastrofie lotniczej zginął Brett James, artysta, którego utwory śpiewali Carrie Underwood, Taylor Swift, Bon Jovi i inni giganci sceny. Organizacja ASCAP pożegnała go słowami: „Brett był zaufanym współpracownikiem największych nazwisk country i prawdziwym orędownikiem twórców. Dziękujemy za niezapomnianą muzykę”".

Brett James nie żyje. Muzyk zginął w katastrofie lotniczej.

Autor: Associated Press
  • Brett James, autor przeboju „Jesus, Take the Wheel”, zginął w katastrofie lotniczej w Karolinie Północnej w wieku 57 lat.
  • Jego kariera obejmowała niemal 500 utworów napisanych dla największych gwiazd muzyki, w tym Carrie Underwood, Taylor Swift i Bon Jovi.
  • Muzyczny świat wspomina go jako legendę i jednego z najważniejszych twórców country ostatnich dekad.

Nie żyje Brett James. Gwiazdor zginął w katastrofie samolotowej

Śmierć Jamesa wstrząsnęła Nashville. „Był legendą i jednym z najlepszych songwriterów naszego miasta” – napisał Dierks Bentley, wspominając wspólną pracę nad utworem „I Hold On”.

Jak pisze "The New York Times" samolot Cirrus SR22T wystartował z lotniska John C. Tune w Nashville i kierował się w stronę Karoliny Północnej. Na pokładzie znajdowały się trzy osoby. Lot przebiegał spokojnie, aż do momentu podejścia do lądowania w miejscowości Franklin. Maszyna wykonała kilka manewrów w rejonie pasa, po czym nagle runęła w pole nieopodal szkoły podstawowej.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, jednak nikt nie przeżył katastrofy. Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), które sprawdzają zarówno stan techniczny samolotu, jak i możliwe błędy pilota.

Brett James miał na koncie 494 utwory. Tworzył dla Taylor Swift, Keitha Urbana, Bon Jovi

Brett James należał do grona najbardziej cenionych twórców w Nashville. Choć sam zaczynał jako wokalista, prawdziwą sławę zdobył jako autor tekstów i melodii dla największych gwiazd country i popu. Miał na koncie 494 utwory, w tym dla Taylor Swift, Keitha Urbana, Bon Jovi czy Kenny’ego Chesneya. Największy sukces przyniósł mu jednak napisany dla Carrie Underwood przebój „Jesus, Take the Wheel” – piosenka nagrodzona dwoma Grammy w 2006 roku.

Mało kto wie, że James początkowo planował zupełnie inną drogę – studiował medycynę i przez chwilę myślał o porzuceniu muzyki. Do branży wrócił, gdy Faith Hill nagrała jego „Love is a Sweet Thing”.

Myślałem, że kończę z biznesem, a tymczasem telefony od wydawcy dzwoniły bez przerwy

– wspominał w 2005 roku. W 2020 roku James został wprowadzony do Nashville Songwriters Hall of Fame, a dwukrotnie otrzymał tytuł „Songwriter of the Year” od ASCAP.

