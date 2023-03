Kayah buszuje w promocjach. Kupiła gumki, kajzerkę i tani alkohol

Kossakowski zaczyna nowy etap w życiu. Spotkało go wielkie szczęście! "Gratulacje!"

Nietypowe zakupy Kayah: Kajzerka, gumki i alkohol

W trudnych czasach wszyscy powinniśmy brać z niej przykład. Kayah nigdy nie stroniła od centrów handlowych pełnych ludzi. Za każdym razem odwiedza także "sieciówki" i przegląda działy z wyprzedażami. W jednym z popularnych sklepów zaopatrzyła się ostatnio w gumki do włosów, przeglądała także torebki, paski do spodni i inne akcesoria, które ostatecznie nie przypadły jej do gustu.

Po udanych zakupach z 10% rabatem, artystka, nie udała się tak jak na gwiazdę przystało, do luksusowej restauracji, a do sklepu spożywczego, gdzie - m.in. kupiła kajzerkę, którą natychmiast zjadła. W koszyku Kayah znalazła się także jedna z najtańszych whisky dostępnych na rynku. Może dlatego wzięła aż dwie butelki?

Kayah o alkoholu: Uwielbiam spędzać wieczór z kieliszkiem dobrego wina

Piosenkarka jeszcze nie tak dawno zapewniała, że z trunków najbardziej smakuje jej wino. – Uwielbiam spędzać wieczór z kieliszkiem dobrego wina. Myślę, że jestem smakoszem. Alkoholik to chyba ktoś, kto ciągle myśli, czy już może, czy nie, ja tak nie mam – opowiadała.

Może teraz zmienił jej się smak?

Kayah wspomina swój debiut w Sopocie