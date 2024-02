Rok temu, po 6 latach związku, Kayah rozstała się z życiowym partnerem, o osiem lat młodszym Jarosławem Grzywińskim, byłym prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. Na początku stycznia tego roku rozeszła się też z wieloletnim przyjacielem i partnerem biznesowym. Tomasz "Tomik" Grewiński był jej menadżerem i wspólnikiem w KAYAX, wytwórni płytowej i agencji koncertowej, która odnosiła ogromne sukcesy na rynku i generowała solidne przychody.

Kayah dosadnie o byłym partnerze i przyjaciołach. "Toksyny, nieuczciwość i wampiry"

"Cóż, rok temu odcięłam tzw. partnera, a 2 miesiące temu tzw. przyjaciół. To bolesne procesy ale wielkie uzdrowienie! Nie ma nic lepszego od życia w świetle prawdy! I nic gorszego od życia wśród toksyny, nieuczciwości i wampirów w skórze najbliższych… amen." - napisała w gorzkich słowach wokalistka na swoim Facebooku. Jak udało nam się dowiedzieć, w tym trudnym czasie może jednak liczyć na wsparcie. Mimo ogromnych zmian w życiu nieustannie towarzyszą jej dwa filary - były mąż, Rinke Rooyens (54 l.) (obecnie mąż Joanny Przetakiewicz (56 l.) - przyp. red.), oraz syn - 26-letni Roch.

Gwiazda może liczyć na syna Rocha

Według naszych informacji to właśnie syn pomógł jej dotrzeć do prawdy o byłym już partnerze, który miał oszukiwać gwiazdę. Kayah zamieściła w sieci pod informacją o rozstaniu artykuł o życiu z "narcyzem" i "psychopatą". "Jestem od tego wolna, posprzątałam i zrobiłam miejsce na nowe" - komentowała gwiazda w sieci. "Hak mu w smak. Ja mojemu narcyzowi już nie poświęcam uwagi" - pisała do fanów kilka miesięcy temu. "To było moją rzeczywistością przez 6 lat. Dużo odkryłam i wiem, że gdym wiedziała to wszystko wcześniej, nie zmarnowałabym tyle czasu" - rzuciła w jednym z komentarzy.

Rinke Rooyens pomaga byłej żonie

Jak ustalił "Super Express", gwiazda jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Zarówno rozstanie z partnerem, jak i z wspólnikiem odbiło się na niej nie tylko emocjonalnie, a też finansowo. W ręce tego drugiego musiała oddać wytwórnię, którą tworzyli razem przez 23 lata. Oprócz muzyki samej Kayah, wydawali między innymi takich artystów jak Monika Brodka, Katarzyna Nosowska, Julia Wieniawa, Krzysztof Zalewski, zespół Zakopower czy Urszula Dudziak. Ze wsparciem kariery byłej żony pospieszył producent, Rinke Rooyens. Miał pomóc jej załatwić powrót do TVP - do programu "Muzyka na wieczór", a prawdopodobnie również na fotel jurorski w "The Voice of Poland". W tym trudnym czasie, kiedy jedna z największych polskich artystek próbuje się pozbierać i ułożyć życie na nowo, może liczyć na najbliższych, a to jest dla niej najważniejsze - Rinke i Roch to jedyne osoby, którym teraz ufa - zdradza nasze źródło.

