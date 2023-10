Kayah otwarcie o związku z narcyzem

Kayah w życiu zawodowym odnosiła i nadal odnosi mnóstwo sukcesów. Niestety jej życie prywatne nie jest usłane różami. Wygląda na to, że piosenkarka rozstała się ze swoim kolejnym partnerem. Plotki na temat krążyły od dawna, a doniesienia o kryzysie w związku Kayah i Jarosława Grzywińskiego nasilały się. Brakowało jednak oficjalnego potwierdzenia. Niespodziewanie artystka mocno otworzyła się w obszernym wpisie w mediach społecznościowych. Słowa Kayah dają wiele do myślenia. "Jeśli nie dasz się pokonać i nadal robisz swoje, odnosisz sukcesy - to wcale nie sprawi, że narcyz się przy tobie ustatkuje. (…) Narcyz nie wytrzyma długo w sytuacji, w której partnerka (partner) go przewyższa. Niczym książę z Kopciuszka, narcyz szuka ideału, tej jedynej osoby, na którą będzie pasował pantofelek jego marność" - napisała tajemniczo piosenkarka.

Kayah jest wolna od 9 miesięcy

Dalsza część wpisu chyba rozwiewa wątpliwości na temat tego, czy Kayah obecnie jest w związku. - Od 9 miesięcy jestem od tego wolna, posprzątałam i zrobiłam miejsce na nowe. Fajnie jest. To była moja rzeczywistość przez ostatnie 6 lat. Dużo odkryłam i wiem, że gdybym wiedziała to wszystko wcześniej, nie zmarnowałabym tyle czasu - podkreśliła artystka. Na wyznanie Kayah zareagowała m.in. Hanna Lis, która także ma za sobą nieudane związki - Ja podobnie, Kajuś. Love - napisała dziennikarka.

