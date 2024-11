Kayah teraz i 24 lata temu. Tak zmieniła się jej twarz. Plotkowano o poprawianiu urody, a to wszystko przez chorobę

Kayah 5 listopada 2024 r. skończyła 57 lat. Piosenkarka wielkimi krokami zbliża się do sześćdziesiątki, a więc wieku emerytalnego! Ale póki co nic jej nie zatrzymuje. Kayah prezentuje się doskonale, wciąż śpiewa, a jej hity cieszą się ogromną popularnością. Gwiazda na przestrzeni lat zmieniła się, jednak to normalne - czas robi swoje. Na dodatek piosenkarka walczy z chorobą, która ingeruje w jakość życia, a nawet wygląd.