Kayah przeżywała koszmar przez własnego ojca. Niewiarygodne, co jej mówił i jak ją traktował. Łzy same ciekną do oczu

Zrobiła zawrotną karierę i kochają ją tysiące fanów, Kayah wciąż nie może pogodzić się z tym, że najbliższa jej osoba jej nie kochała. Jej własny ojciec. Po wielu latach zdobyła się na szczere wyznanie. Jak ujawnia, tata zawsze ją krytykował i znęcał się nad nią psychicznie. To m.in. dlatego dziś 57-letnia Kayah chce rozpocząć psychoterapię.