Tak Kayah wyglądała w latach 90. "Ślicznotka", "Hot jak zawsze"

Kayah na świat przyszła w czasach głębokiego PRL i jeszcze w poprzednim ustroju zaczęła robić wielką karierę muzyczną. Mało kto wie lub pamięta o tym, że młodziutka Kasia w 1986 roku, czyli mając 19 lat, nagrała popularny kawałek z grupą Tilt pt. "Mówię ci, że...". Dwa lata później Kayah zadebiutowała na prestiżowym festiwalu w Opolu z piosenką "Córeczko". Kto by się wtedy spodziewał, że 36 lat później artystka zaliczać się będzie do najpopularniejszych polskich wokalistek w historii. Kariera Kayah wystrzeliła w latach 90. To wtedy wydane zostały płyty: "Kayah", "Kamień", "Zebra" i oczywiście "Kayah i Bregović" z legendarnym szlagierem "Prawy do lewego". Sama wokalistka do lat 90. ma szczególny sentyment.

Nie przegap: Kayah tłumaczy się z Opola. W tle groźny wypadek

Kayah bierze udział w specjalnej trasie koncertowej "Lata 90." Oprócz niej na scenach w różnych polskich miastach można zobaczyć m.in. Justynę Steczkowską, Urszulę czy Gabriela Fleszara. Przy okazji Kayah wrzuciła na Instagrama swoją fotkę z dawnych lat. Fani są oczarowani! "Ślicznotka", Hot jak zawsze", Piękna" - -komentują. Zdjęcie prezentujemy w naszej galerii, w której zobaczysz, jak Kayah wyglądała w latach 90. i w późniejszych.

Słodkie lata 90 - te. Bardzo dobrze je wspominam. Wydałam Kamień, Zebrę i płytę z Goranem. Wydałam też syna na świat. Piękny czas, choć pamiętam, że intensywny. Ale czemu ja o tym w ogóle pisze? A temu, ponieważ biorę udział w koncertach Lata 90-te. Zaśpiewam kilka utworów, przez Was zresztą wybranych (kiedyś robiłam sondę, to właśnie do tego projektu)

- napisała artystka i podała listę miast, w których będzie można ją zobaczyć i usłyszeć. Na pierwszy ogień pójdzie Warszawa, gdzie Kayah wystąpi 6 października. Potem piosenkarka pojawi się w Poznaniu (8 listopada), Gdańsku (9 listopada), Toruniu (10 listopada), Gliwicach (11 listopada) i Olsztynie (29 listopada)

Tak zmieniała się Kayah

Sonda Lubisz muzykę Kayah? TAK NIE