Kazik Staszewski w pierwszym nagraniu po hospitalizacji. Kolejne koncerty Kultu zostały odwołane

Lider i wokalista Kultu trafił do szpitala w czwartek, 12 października. Zespół nie podał przyczyny hospitalizacji Staszewskiego, ale odwołane zostały weekendowe koncerty w Hamburgu i Berlinie. Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF Kazik miał przejść w szpitalu drobny zabieg. Sprawa jednak chyba jest dość poważna, bo grupa przesunęła o miesiąc daty następnych występów - w Białymstoku i Warszawie.

Kult przesuwa kolejne koncerty: "Powrót Kazika do pełni sił wymaga jeszcze trochę czasu"

Zespół wydał w tej sprawie oficjalny komunikat: "Szanowni, niestety ale najbliższe koncerty w BIAŁYMSTOKU i WARSZAWIE zostają również przeniesione... Powrót Kazika do pełni sił wymaga jeszcze trochę czasu. Mimo znaczącej poprawy, jego obecny stan nie pozwala na powrót na scenę i stawienie czoła przeszło 2,5 godzinnemu koncertowi. A innych przecież nie gramy. W związku z tym, mając na uwadze zdrowie Kazimierza, podjęliśmy decyzję o przesunięciu w czasie najbliższych trzech koncertów, które mieliśmy zagrać w ramach Trasy Pomarańczowej 2023" - poinformowali członkowie Kultu na oficjalnym profilu na Facebooku.

Kazik Staszewski dziękuje fanom za życzenia

Członkowie zespołu przeprosili również za zaistniałą sytuację, podkreślając jednak, że zdrowie Kazika Staszewskiego, jest w tym momencie najważniejsze: "Liczymy na Waszą wyrozumiałość. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że mogliśmy naszą decyzją pokrzyżować Wasze plany, ale w zaistniałej sytuacji nie wyobrażaliśmy sobie, żeby postąpić inaczej. Zdrowie ma się jedno, a dni w kalendarzu jednak trochę więcej" - czytamy w komunikacie.

Do tej dającej nadzieję informacji, załączone zostało krótkie nagranie, na którym Kazik, jeszcze z łóżka, ale już najwyraźniej domowego, z uśmiechem na twarzy dziękuje fanom za życzenia. To napawa nadzieja, że muzyk szybko wróci do zdrowia i na scenę.

Najważniejsze utwory Kultu i Kazika Staszewskiego / Eska Rock