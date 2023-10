Kazik Staszewski w szpitalu! Co się dzieje?! Odwołane koncerty. Stan "stabilny"

Kazik Staszewski do szpitala trafił w czwartek, 12 października. Sprawa chyba jest poważna, bo Kult odwołał najbliższe koncerty. - Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w HAMBURGU i BERLINIE są ANULOWANE i zostaną przeniesione na inny termin. Jak tylko będziemy znać nowe daty, to zaraz poinformujemy - przekazali muzycy. W jakim stanie jest Kazik Staszewski? Co się z nim dzieje? - Stan Kazika jest stabilny, ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach. Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie - czytamy na profilu zespołu Kult. Kazik Staszewski nie po raz pierwszy ma problemy ze zdrowiem. Wokalista jakiś czas temu zdradził że słyszał przeraźliwy pisk w uszach. Początkowo obawiał się, że to nowotwór. Od lekarzy usłyszał jednak, że cierpi na postępujący zanik słuchu, co dla muzyka jest wyjątkowo uciążliwe. Dla grupy Kult październik jest bardzo smutny. Przypomnijmy, że właśnie w tym miesiącu zespół pożegnał legendę kapeli - Janusza Grudzińskiego.

Przeczytaj w naszej artykuło-galerii, z czym zmagać musiał się Kazik Staszewski