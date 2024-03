Nowe odcinki "Nasz nowy dom" w wiosennej ramówce Polsatu

Wiosenna ramówka Polsatu już wystartowała, a wraz z nią ulubione programy telewidzów. W miniony weekend rozpoczął się nowy sezon "Tańca z gwiazdami", w środę i czwartek będzie można zobaczyć pierwsze dwa odcinki "Naszego nowego domu", a w piątek będzie okazja, by podziwiać popisy najlepszych uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak zapowiedziała stacja, w tym sezonie w programie "Nasz nowy dom" nastąpią pewnie zmiany. Po pierwsze zrealizowane zostanie dwa razy więcej odcinków, co oznacza, że zostanie wyremontowane dwa razy więcej lokali, tym samym więcej rodzin dostanie szanse na nowy start. Druga zmiana jest niewielka, ale wielu widzów bardzo lubiło ten element każdego odcinka, więc z pewnością będą zadowoleni z przywrócenia wizualizacji 3d remontowanych pomieszczeń. Czy nowe odcinki przypadną widzom do gustu przekonamy się już lada moment.

Gospodyni programu Elżbieta Romanowska pokazała na Instagramie migawki z planu spotu reklamowego show. "Zazwyczaj, kiedy jesteśmy na jakimś planie, akurat trwa tam remont :) Wiecie, jak to jest. Czasu jest mało, pracy dużo i wszyscy mają pełne ręce roboty. Na szczęście zdarzają się też plany takie, jak ten" - napisała w poście, zapraszając jednocześnie widzów do oglądania nowego sezonu. To będzie już drugi sezon Eli w roli prowadzącej. Choć objęła tę funkcję w niezbyt sprzyjającej atmosferze, to nie poddała się. Mimo, że aktorka jest bardzo lubiana przez widzów, zwłaszcza za rolę Aldony w serialu TVP "Barwy szczęścia", to jej udział w "Nasz nowy dom" nie był do końca dobrze przyjęty, ze względu na specyficzne warunki rozstania się stacji z Katarzyną Dowbor. Dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak podkreśla jednak, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z aktorką i jej pozycja w programie jest w tej chwili niezagrożona.

Ekipa programu "Nasz nowy dom" już od dawna na planie

Nagrania nowych docinków rozpoczęły się już w styczniu. W tym sezonie, poza prowadzącą na planie zobaczymy także architektów - Martynę Kupczyk, Macieja Pertkiewicza i Martę Kołdej. Za remonty odpowiadać będą kierownicy budowy Wiesio Nowobilski i Przemysław Oślak i ich znakomite ekipy. Wielu widzów liczyło na to, że do programu powróci Katarzyna Dowbor, ale jak wiadomo dziennikarka ma już nowe zobowiązania.

Gdzie obejrzeć powtórki?

Dla tych którzy, nie mogą obejrzeć premierowych odcinków, telewizja Polsat przygotowała powtórki, zaplanowane na niedzielę, na godzinę 17.30. Wszystkie odcinki można tez obejrzeć na platformie polsatgo.pl

