Kasia Klich to polska piosenkarka, która zyskała popularność na scenie muzycznej dzięki swojemu unikalnemu głosowi i oryginalnemu podejściu do muzyki. Artystka debiutowała na początku lat 2000, kiedy to zaczęła występować w różnych projektach muzycznych, zanim zdecydowała się na solową karierę. Jej pierwsze albumy szybko zdobyły uznanie fanów, a sama artystka była doceniana za emocjonalną głębię swoich utworów. Klich eksperymentowała z różnymi gatunkami muzycznymi, łącząc pop z elektroniką i soul, co sprawiło, że jej muzyka jest wyjątkowa na polskiej scenie. Niestety po jakimś czasie wielka gwiazda zniknęła z mediów. Niedawno udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim życiu prywatnym i karierze. Na najnowszym wideo zupełnie nie przypomina siebie.

Kasia Klich bardzo się zmieniła. Zupełnie nie przypomina siebie

Kasia Klich popularność zdobyła piosenką "Lepszy model". Gwiazda zachwyciła swoich fanów tym utworem. Artystka w jednym z najnowszych wywiadów wyjawiła prawdę na temat swojej przygody w polskim show-biznesie. Podczas rozmowy w podcaście z dziennikarzami "Wprost" opowiedziała o swoim życiu oraz zmianach, które w nim zaszły. Na wideo widać wyraźnie, że przeszła też spektakularną metamorfozę. Już nie wygląda, jak kiedyś. Bardzo trudno ją rozpoznać.

Kasia Klich ma poważne problemy finansowe

W rozmowie z portalem "Co za tydzień" Klich wyjawiła, że w jej życiu nie dzieje się zbyt dobrze. Gwiazda ma wielki kredyt, który trudno spłacić. Artystka wchodzi na drogę sądową, aby zawalczyć o swoje prawa.

U nas nie zobaczysz stylizowanych zdjęć, że siedzimy przy kominku i pijemy grzane wino. Zawsze są jakieś jaja, bo my tacy jesteśmy. Nie będę koloryzować rzeczywistości, w której żyję. Jestem do bólu normalna i zwyczajna. Mam potworny kredyt, pewnie jak wielu ludzi w tej chwili. Za chwilę się zaczyna moja walka sądowa. Wszystkie oszczędności, zarobione pieniądze ładujemy w spłacanie kredytu, który naprawdę urósł nam do niebotycznych rozmiarów - powiedziała w trakcie rozmowy.

Jak się okazuje, kredyt został wzięty we frankach. Piosenkarka podkreśliła, iż sama nie chciała wybierać takiej opcji.

Uprzedzając tych, co powiedzą, że sama tego chciałam. Nie, tak nie było. Zostałam do tego zmuszona przez bank, który nie chciał mi dać kredytu w złotówkach. Powiedziano mi, że przy wolnym zawodzie dostanę kredyt we frankach, który jest wspaniały. A ja się nie znam na bankowości. (...) Jeśli się zwracam fachowca w jakiejś dziedzinie z prośbą o poradę, to ufam, że chce dla mnie jak najlepiej. Okazuje się, że nie - powiedziała Kasia Klich.

Kasia Klich i jej "Lepszy model" królowały na listach przebojów! Jak dziś wygląda artystka i jak potoczyły się jej dalsze losy?