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Pamiętacie ten serial? Minęło już 18 lat od premiery
Choć wydaje się, jakby to było wczoraj, od premiery ciepłego, rodzinnego serialu "Hotel pod żyrafą i nosorożcem" minęło już 18 lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP1 w 2008 roku i od razu podbiła serca widzów, szczególnie tych młodszych. Serial opowiadał historię rodziny Miłobędzkich - Anny i Romana oraz ich trójki dzieci, którzy przeprowadzili się pod Warszawę, aby otworzyć niezwykłe miejsce. Ich nowy dom stał się bowiem schroniskiem dla najróżniejszych zwierząt, a każdy z 13 odcinków przedstawiał losy innego, wyjątkowego podopiecznego.
Produkcja, choć liczyła tylko jeden sezon, na stałe zapisała się w pamięci wielu osób jako opowieść pełna empatii, humoru i miłości do zwierząt. Była to jedna z tych pozycji w ramówce, która potrafiła zjednoczyć przed telewizorami całe rodziny.
Gwiazdorska obsada i młode talenty. Kto zagrał w "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem"?
Siłą serialu była nie tylko wzruszająca fabuła, ale także znakomita obsada, która łączyła doświadczonych aktorów z dopiero wschodzącymi gwiazdami. W role rodziców, Anny i Romana Miłobędzkich, wcielili się uwielbiani przez publiczność Jolanta Fraszyńska i Rafał Królikowski. Partnerował im legendarny Franciszek Pieczka jako ciepły i mądry dziadek Franciszek. Jednak prawdziwą ciekawość budziła trójka młodych aktorów, którzy grali dzieci głównych bohaterów.
Oto jak prezentowała się główna, rodzinna obsada serialu:
- Jolanta Fraszyńska jako Anna Miłobędzka
- Rafał Królikowski jako Roman Miłobędzki
- Franciszek Pieczka jako dziadek Franciszek Alba
- Marta Bitner jako Aleksandra Miłobędzka
- Maciej Musiał jako Jan Miłobędzki
- Kalina Janusiak jako najmłodsza Zuza Miłobędzka
Tak dziś wyglądają gwiazdy serialu. Zobacz ich niesamowitą przemianę w naszej galerii
Prawie dwie dekady to mnóstwo czasu, zwłaszcza w świecie show-biznesu. Dorośli aktorzy kontynuowali swoje kariery, pojawiając się w dziesiątkach filmów i seriali, jednak największą przemianę przeszli oczywiście najmłodsi członkowie obsady. Na planie "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem" byli jeszcze dziećmi, a dziś to dorośli ludzie z własnymi ścieżkami kariery. Najbardziej rozpoznawalny stał się bez wątpienia Maciej Musiał, dla którego rola Janka była jednym z pierwszych ważnych kroków w aktorskim świecie.
Jak przez te wszystkie lata zmienili się odtwórcy głównych ról? Czas odcisnął na nich swoje piętno, a niektóre metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Hotel pod żyrafą i nosorożcem".