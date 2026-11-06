Pamiętacie ten serial? Minęło już 18 lat od premiery

Choć wydaje się, jakby to było wczoraj, od premiery ciepłego, rodzinnego serialu "Hotel pod żyrafą i nosorożcem" minęło już 18 lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP1 w 2008 roku i od razu podbiła serca widzów, szczególnie tych młodszych. Serial opowiadał historię rodziny Miłobędzkich - Anny i Romana oraz ich trójki dzieci, którzy przeprowadzili się pod Warszawę, aby otworzyć niezwykłe miejsce. Ich nowy dom stał się bowiem schroniskiem dla najróżniejszych zwierząt, a każdy z 13 odcinków przedstawiał losy innego, wyjątkowego podopiecznego.

Produkcja, choć liczyła tylko jeden sezon, na stałe zapisała się w pamięci wielu osób jako opowieść pełna empatii, humoru i miłości do zwierząt. Była to jedna z tych pozycji w ramówce, która potrafiła zjednoczyć przed telewizorami całe rodziny.

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Gwiazdorska obsada i młode talenty. Kto zagrał w "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem"?

Siłą serialu była nie tylko wzruszająca fabuła, ale także znakomita obsada, która łączyła doświadczonych aktorów z dopiero wschodzącymi gwiazdami. W role rodziców, Anny i Romana Miłobędzkich, wcielili się uwielbiani przez publiczność Jolanta Fraszyńska i Rafał Królikowski. Partnerował im legendarny Franciszek Pieczka jako ciepły i mądry dziadek Franciszek. Jednak prawdziwą ciekawość budziła trójka młodych aktorów, którzy grali dzieci głównych bohaterów.

Oto jak prezentowała się główna, rodzinna obsada serialu:

Jolanta Fraszyńska jako Anna Miłobędzka

jako Anna Miłobędzka Rafał Królikowski jako Roman Miłobędzki

jako Roman Miłobędzki Franciszek Pieczka jako dziadek Franciszek Alba

jako dziadek Franciszek Alba Marta Bitner jako Aleksandra Miłobędzka

jako Aleksandra Miłobędzka Maciej Musiał jako Jan Miłobędzki

jako Jan Miłobędzki Kalina Janusiak jako najmłodsza Zuza Miłobędzka

Tak dziś wyglądają gwiazdy serialu. Zobacz ich niesamowitą przemianę w naszej galerii

Prawie dwie dekady to mnóstwo czasu, zwłaszcza w świecie show-biznesu. Dorośli aktorzy kontynuowali swoje kariery, pojawiając się w dziesiątkach filmów i seriali, jednak największą przemianę przeszli oczywiście najmłodsi członkowie obsady. Na planie "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem" byli jeszcze dziećmi, a dziś to dorośli ludzie z własnymi ścieżkami kariery. Najbardziej rozpoznawalny stał się bez wątpienia Maciej Musiał, dla którego rola Janka była jednym z pierwszych ważnych kroków w aktorskim świecie.

Jak przez te wszystkie lata zmienili się odtwórcy głównych ról? Czas odcisnął na nich swoje piętno, a niektóre metamorfozy mogą naprawdę zaskoczyć. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie możecie zobaczyć, jak dziś wyglądają gwiazdy serialu "Hotel pod żyrafą i nosorożcem".