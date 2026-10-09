Minęło już 26 lat od premiery "Świętej wojny". Tak zaczęła się historia Bercika i jego szalonych pomysłów

Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, od debiutu kultowego serialu "Święta wojna" minęło już 26 lat. Pierwszy odcinek został wyemitowany w styczniu 2000 roku, otwierając historię, która przez blisko dekadę bawiła widzów w całej Polsce. Produkcja szybko zyskała miano jednego z najpopularniejszych polskich sitcomów, a jej emisja zakończyła się dopiero w 2009 roku po nakręceniu aż 322 odcinków.

Serial opowiadał o losach Huberta "Bercika" Dwornioka, byłego górnika i stereotypowego Ślązaka, który mieszkał w Katowicach wraz ze swoją rezolutną żoną Anną, zwaną Andzią. Ich spokojne życie regularnie zakłócał Zbyszek Pyciakowski, przyjaciel Bercika z wojska i "gorol" z Warszawy, który przyjeżdżał na Śląsk w interesach. Każda jego wizyta stawała się dla Bercika pretekstem do wdrożenia kolejnego szalonego planu na szybkie wzbogacenie się. Pomysły te, angażujące niczego nieświadomego Zbyszka, niemal zawsze kończyły się spektakularną porażką.

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Niezapomniane trio, które bawiło miliony Polaków. Kto wcielił się w kultowe postacie?

Siłą napędową serialu "Święta wojna" była bez wątpienia charyzmatyczna obsada, która stworzyła jedne z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej telewizji. W główne role wcielili się:

Krzysztof Hanke jako Hubert "Bercik" Dworniok - nerwowy, nieobliczalny i pełen uprzedzeń do "goroli" Ślązak, którego pomysłowość w wymyślaniu biznesów nie znała granic.

Joanna Bartel jako Anna "Andzia" Dworniok - twardo stąpająca po ziemi żona Bercika, która często musiała ratować męża z opresji i sprowadzać go na ziemię.

Zbigniew Buczkowski jako Zbyszek Pyciakowski - warszawski handlarz i przyjaciel Bercika, który mimo dobrych chęci niemal zawsze stawał się ofiarą jego niecnych planów.

Tak dziś wyglądają gwiazdy "Świętej wojny". Zobacz ich niesamowitą przemianę

Od premiery serialu upłynęło już ponad ćwierć wieku, a czas odcisnął swoje piętno na wyglądzie aktorów, którzy wcielali się w ulubionych bohaterów. Dla wielu z nich role w "Świętej wojnie" stały się kluczowym punktem w karierze, a widzowie do dziś kojarzą ich właśnie z postaciami Bercika, Andzi i Zbyszka. Przez te wszystkie lata przeszli oni jednak spore metamorfozy.

Jak bardzo zmienili się odtwórcy głównych ról? Niektórych można dziś nie poznać, inni wydają się opierać upływowi czasu. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie, jak potoczyły się losy gwiazd serialu "Święta wojna" i jak wyglądają obecnie.