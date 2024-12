Kim jest ojciec dziecka Brodki? Spotykają się od niedawna

Monika Brodka poinformowała fanów w Mikołajki, że będzie mamą. Zrobiła to we właściwym sobie stylu: dwa zdjęcia na Instagramie z zaokrąglonym brzuszkiem i zadziorne pytanie: "A wy co dostaliście od Mikołaja?". Teraz na jaw wyszło, kto jest szczęśliwym tatą. To nowa i jak widać bardzo intensywna miłość wokalistki. Poznaj szczegóły.