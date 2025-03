Marcin Najman od lat wzbudza zainteresowanie mediów oraz fanów, to mało kto mówi o jego pięknej żonie Julicie. Para tworzy zgodne małżeństwo od wielu lat. Julita pozostaje jednak osobą, która stroni od blasku fleszy i unika publicznych wystąpień. Mimo że nie mówi się o niej zbyt wiele, to właśnie ona jest najbliższą osobą w życiu Marcina. Kobieta od lat wspiera go w rozwoju kariery.

Zobacz też: Marcin Najman został uniewinniony

Kim jest żona Marcina Najmana?

Julita Najman, z domu Januszko, pochodzi z Ełku. Jako młoda dziewczyna chętnie brała udział w konkursach piękności. W 2009 roku otrzymała tytuł Miss Publiczności w regionalnych wyborach Miss Polonia. Kobieta, zamiast kontynuować karierę w świecie modelingu, skupiła się na swojej edukacji.

Julita i Marcin Najman poznali się w 2011 roku. Od razu między nimi zaiskrzyło. Mimo sporej różnicy wieku (9 lat), ich związek rozwijał się szybko. W 2012 roku doszło do zaręczyn, a rok później para stanęła na ślubnym kobiercu. Piękna i wzniosła ceremonia odbyła się na Jasnej Górze w Częstochowie. W tym samym czasie odbył się również chrzest ich córeczki Weroniki, która przyszła na świat na początku 2013 roku.

Ludzie albo się w takim okresie dotrą, albo będą darli koty i się rozstają. (...) Nie chcę się mądrzyć na ten temat, gdyż to są zawsze bardzo indywidualne sprawy. Ważne jest to, by każdy miał swoją przestrzeń, swoje pasje i w najgorszym razie nie przeszkadzał w ich realizacji drugiemu. To już jest bardzo dużo - przyznał Marcin Najman w rozmowie z serwisem Show News.

Mimo że Julita nie angażuje się w życie medialne swojego ukochanego, to często towarzyszy mu podczas ważnych wydarzeń.

Julita Najman jest kobietą, która wybrała życie u boku sportowca, lecz sama nie zabiega o życie w blasku fleszy. Jej związek z Marcinem Najmanem to dowód na to, że różnica wieku nie musi być przeszkodą w budowaniu relacji. Choć jej mąż wielokrotnie znajdował się w centrum medialnych kontrowersji, ona zawsze pozostawała u jego boku, wspierając go w trudnych chwilach. To ona stanowi dla niego ostoję oraz siłę, która pozwala mu mierzyć się z wyzwaniami zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Zobacz też: Najman do Wydry: Kobiety nie uderzę

Zobacz naszą galerię: Kim jest ukochana żona Marcina Najmana? Julita jest znacznie młodsza od sportowca. Te zdjęcia musicie zobaczyć!

Sonda Czy Marcin Najman powinien jeszcze walczyć na FAME MMA? ZDECYDOWANIE TAK! JEGO WALKI PRZYCIĄGAJĄ UWAGĘ! NIE, POWINIEN SKOŃCZYĆ KARIERĘ NIE WIEM, TO JEGO DECYZJA